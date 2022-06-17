Греф объяснил серию увольнений топ-менеджеров «Сбера»
Ничего страшного в уходе топ-менеджеров «Сбера» из компании нет, заявил на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума глава этого банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Среди уволившихся «были люди, которые уходили планово», отметил Греф. «Нет ничего необычного в этом — у нас готовились заранее замены, и они, в общем, произошли. А часть была [связана] с тем, что банк попал под SDN-санкции, все члены правления попали под SDN-санкции и часть из них приняли решение о том, что в связи с этим хотят покинуть компанию. Это решение каждого человека. Ничего страшного при этом не произошло: они все заменены, две позиции у нас пока временные, все остальные заменены уже постоянно, и я бы сказал, что в этом нет никакой критичности», — рассказал он.
«У нас, в общем, если брать процентное соотношение тех, кто остался, и тех, кто покинул компанию, я бы сказал, ничтожно мало», — добавил глава Сбербанка.
По словам Грефа, в банке были сотрудники, которые на фоне спецоперации России на Украине «уезжали, а потом вернулись обратно».
«Был шок, был испуг в том смысле, что мы люди гражданские, не все готовы к такого рода резким переменам. У кого-то сработали эмоции, у кого-то — трезвый расчет, но в целом я отношусь к этому процессу как к нормальному», — заключил Греф.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В тот же день против «Сбера» были введены санкции: он был добавлен в американский список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. В начале апреля Сбербанк попал под полные американские блокирующие санкции.
25 февраля стало известно, что Сбербанк досрочно покинул первый зампред Лев Хасис, отвечавший за строительство экосистемы и планировавший работать до июня, а затем возглавить холдинг «Сбера» в сфере электронной коммерции. В дальнейшем из банка ушли исполнительный вице-президент Давид Рафоловский, зампреды правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова, руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.