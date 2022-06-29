Володин назвал причины укрепления рубля и заявил о риске кризиса евро

Евросоюз «привык жить в долг», уровень госдолга стран Европы критически вырос, рубль укрепился благодаря обеспеченности товарами и услугами, утверждает Володин. Минэкономразвития сочло рубль «чрезмерно укрепившемся»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Рубль укрепляется из-за обеспеченности необходимыми и реальными товарами и услугами, однако зона евро слабеет, что может стать причиной возвращения стран Евросоюза к национальным валютам, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, Евросоюз «привык жить в долг», отметив, что государственный долг у ряда европейских стран «достиг критического размера». Он заявил, что госдолг Франции составляет 112,58% к ВВП, Италии — 150,56% к ВВП, а Греции — 185,4% к ВВП. Прежде богатые государства Европы были способны помогать более бедным членам ЕС, однако теперь они стали столкнулись с проблемами, добавил Володин.

«Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», — утверждает спикер Госдумы.

По его мнению, США выгодна проблемная ситуация в экономике Евросоюза, из-за чего помощь ими не оказывается, а европейским странам «навязывают» более дорогие ресурсы американского происхождения.

Рубль обвалился в начале спецоперации российских сил на Украине. В частности, на 11 марта Центробанк России установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб. С тех пор российская валют укрепилась более чем вдвое — по состоянию на 29 июня доллар торгуется по 52,9 руб., евро — 55,8 руб.

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Причинами укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры стали обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование отменили.

Американские власти объясняли укрепление российской валюты «искусственной накачкой» со стороны Центробанка, отмечая, что курс рубля не отражает адекватное положение дел в экономике России. Опрошенные Bloomberg эксперты также сочли, что курс не является индикатором покупательной способности рубля из-за значительной поддержки валюты со стороны правительства. Агентство указало, что рубль стал «одной из лучших валют мира» из-за резкого роста, опередившего динамику других развивающихся рынков.

Крепкий курс рубля создает риски для российской экономики, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что российская валюта «чрезмерно укрепилась», что создает проблемы для импортеров и экспортеров. В качестве причины укрепления рубля министр назвал слабый спрос в экономике, в первую очередь — кредитование. Сейчас бюджет «расходует деньги на максимуме», это «кредиты-кредиты-кредиты по всем направлениям», продолжил Решетников. По его мнению, ситуация сейчас сдерживается тем, что экспортные цены остаются «крайне высокими», однако есть рубль останется настолько крепким, это может создать проблемы.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что параметры курса рубля меняя важны, чем его предсказумость. Для этого, продолжил он, Минфин принимает необходимые меры: «создаем условия для такой предсказуемости».

«Мы, несмотря на то что вводили валютные ограничения и т.д., придерживаемся политики плавающего в рамках этих ограничений курса», — заверила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.