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Минфин отменил требование продавать валютную выручку

Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам продавать валютную выручку, сообщила пресс-служба Минфина.

«Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте», — уточнили в ведомстве.

Решение подкомиссии вступает в силу с 10 июня.

Накануне, 9 июня, президент Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной валюте. Однако само требование для экспортеров по продаже выручки тогда осталось — право определять ее размер президент закрепил за правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Она же в результате не стала устанавливать новую долю и таким образом полностью отменила требование продавать валютную выручку.

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Фото:Андрей Аркуша / Global Look Press

Требование о продаже 80% валютной выручки для экспортеров начало действовать с 28 февраля. Мера должна была поддержать рубль на фоне западных санкций. Впоследствии на фоне стабилизации курса национальной валюты и «достижения достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке» Минфин снизил долю до 50%.

9 июня президент отменил требование о 50%. По словам директора по инвестициям «Локо Инвеста» Дмитрия Полевого, это решение — «своеобразная капитуляция перед крепнущим рублем». «Приток валюты в страну огромен, а спрос на нее крайне низок, поскольку санкционные эффекты делают ее токсичной для хранения. Пользоваться валютой населению практически невозможно», — отметил он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
валютная выручка экспортеры Минфин
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