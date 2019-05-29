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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках
Бюджет не должен компенсировать недоработки компании, не выполнившей обязательств по поставке качественной нефти, заявил Силуанов. «Транснефть» на это обвинила чиновника в «упрощении ситуации». В Минфине такой реакции удивились
Антон Силуанов (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров заявил об удивлении из-за слов своего коллеги, официального представителя «Транснефти» Игоря Демина. Последний после высказывания главы Минфина о том, что власти не должны снижать «Транснефти» дивиденды из-за грязной нефти, обвинил чиновника в «упрощении ситуации». Кроме того, Демин вспомнил события двадцатилетней давности, когда у здания Минфина взорвался автомобиль замглавы ведомства Андрея Вавилова. Тогда никто не называл это косяком в работе ведомства, заметил представитель компании.

«Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из «Транснефти», — прокомментировал подобные заявления Лавров. Такую точку зрения он выразил журналистам, передает «РИА Новости». «Что касается приведенного примера с взрывом автомобиля Вавилова двадцатилетней давности, то он некорректный и неясный по своему смыслу», — заявил представитель первого вице-премьера.

На мероприятии в Казахстане, напомнил Лавров, корреспонденты спросили министра финансов, будет ли государство снижать «Транснефти» дивиденды из-за аварии на нефтепроводе «Дружба». На это чиновник, уверен его представитель, «дал исчерпывающий ответ»: по мнению первого вице-премьера, подобный сценарий был бы неправильным. В таком случае «государство заплатило [бы] за косяки компании», говорил Силуанов.

«Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков», — пояснил позицию главы Минфина его представитель. Качество нефти в трубе, добавил он, — «это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги».

Общество
«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках

Демин прежде напоминал, что в рамках следствия «Транснефть» признали потерпевшей стороной.

Инцидент у здания Минфина, о котором упомянул Демин, произошел в феврале 1997 года. Машина замминистра была взорвана на стоянке у здания ведомства. Сам Вавилов не пострадал. Должность заместителя министра финансов Вавилов занимал с 1992 по 1997 год. В апреле того же года он ушел в отставку.

Об ухудшении качества нефти, идущей из России по трубопроводу «Дружба», стало известно в середине апреля. После этого Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья на этом маршруте. По оценкам Reuters, загрязненными оказались 5 млн т сырья на общую сумму более $2,5 млрд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов». СКР после происшествия возбудил уголовное дело.

Экономика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

По информации «Транснефти», загрязнение произошло на участке нефтепровода Самара — Унеча. Оно, утверждали в компании, произошло через компанию «СамараТрансНефть-терминал» (прежде входила в группу «Петронефть»). Реагируя на это, на самом самарском предприятии заявили, что узел слива, о котором идет речь, «СамараТрансНефть-терминал» продала еще в 2017 году. Его новым владельцем, по ее данным, стало другая самарская компания — «Нефтеперевалка».

Теперь ее гендиректор Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, основатель «Петронефти» Роман Трушев и экс-гендиректор «СамараТрансНефть-терминала» Роман Ружечко являются фигурантами дела о загрязнении нефти. Четверо из них уже арестованы. Трушев и Ружечко объявлены в розыск (они находятся за границей и отправлены под стражу заочно).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Транснефть», Антон Силуанов, Правительство
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