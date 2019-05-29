Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках

Бюджет не должен компенсировать недоработки компании, не выполнившей обязательств по поставке качественной нефти, заявил Силуанов. «Транснефть» на это обвинила чиновника в «упрощении ситуации». В Минфине такой реакции удивились

Антон Силуанов (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров заявил об удивлении из-за слов своего коллеги, официального представителя «Транснефти» Игоря Демина. Последний после высказывания главы Минфина о том, что власти не должны снижать «Транснефти» дивиденды из-за грязной нефти, обвинил чиновника в «упрощении ситуации». Кроме того, Демин вспомнил события двадцатилетней давности, когда у здания Минфина взорвался автомобиль замглавы ведомства Андрея Вавилова. Тогда никто не называл это косяком в работе ведомства, заметил представитель компании.

«Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из «Транснефти», — прокомментировал подобные заявления Лавров. Такую точку зрения он выразил журналистам, передает «РИА Новости». «Что касается приведенного примера с взрывом автомобиля Вавилова двадцатилетней давности, то он некорректный и неясный по своему смыслу», — заявил представитель первого вице-премьера.

На мероприятии в Казахстане, напомнил Лавров, корреспонденты спросили министра финансов, будет ли государство снижать «Транснефти» дивиденды из-за аварии на нефтепроводе «Дружба». На это чиновник, уверен его представитель, «дал исчерпывающий ответ»: по мнению первого вице-премьера, подобный сценарий был бы неправильным. В таком случае «государство заплатило [бы] за косяки компании», говорил Силуанов.

«Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков», — пояснил позицию главы Минфина его представитель. Качество нефти в трубе, добавил он, — «это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги».