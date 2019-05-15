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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Фигурант дела о сливе грязной нефти в «Дружбу» признался в преступлении
Замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, который является фигурантом в уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», написал заявление о явке с повинной. Это, однако, не помогло его адвокатам обжаловать арест
Фото: Bela Szandelszky / AP

Заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин написал заявление о явке с повинной, сообщила судья Самарского областного суда Гульнара Гурова, которая рассматривала жалобы фигурантов дела о загрязнении нефти, сообщает агентство «РИА Новости».

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, под явкой с повинной понимается добровольное сообщение о совершении преступления или участии в нем. О том, что ее клиент признался в совершении преступления, сообщила агентству ТАСС и адвокат Баландина. «Это свидетельствует о том, что мой клиент не имеет намерения скрываться и оказывать на кого-либо давление», — сказала она.

Суд, однако, отказал адвокатам в удовлетворении жалобы на арест. Поэтому Баландин, а также заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев останутся под стражей как минимум до 29 июня.

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Всего по делу о подаче в трубопровод «Дружба» некачественной нефти проходят несколько человек. Помимо Хуснутдинова, Жоголева и Баландина это гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай. Кроме того, в розыск объявлен основатель «Петронефти» Роман Трушев, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Сам Трушев, который является экс-владельцем терминала, через который, по версии следствия, была сброшена некачественная нефть в «Дружбу», в настоящее время объявлен в международный розыск. По его словам, на майские он уехал в Германию. Все обвинения в комментарии РБК топ-менеджер отверг.

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В группу «Петронефть», которую основал Трушев, входила компания «СамараТрансНефть-терминал», владевшая узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча, на котором, по утверждениям «Транснефти», произошел вброс некачественной нефти в трубопровод «Дружба». Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязненными оказались 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 млрд.

В СК считают, что вброс некачественной нефти должен был скрыть многократные хищения на общую сумму не менее 1 млн руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Дружба»
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