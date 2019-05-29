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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках
В «Транснефти» отреагировали на слова главы Минфина о косяках компании в инциденте на трубопроводе «Дружба». Возможность того, что компания может выплатить компенсации за счет дивидендов, в «Транснефти» отрицают
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» обвинила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова в «упрощении ситуации», после того как он отверг возможность сокращения дивидендов компании из-за инцидента на «Дружбе». Позицию компании озвучил журналистам представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Заявление Силуанова — это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО «Транснефть» признана потерпевшей стороной», — сказал он.

Демин напомнил об инциденте, который произошел более 20 лет назад — взрыве автомобиля замглавы Минфина возле здания ведомства. «Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина». Полагаю, что в данном случае Антон Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании «Транснефть», — заявил Демин.

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Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Особо представитель «Транснефти» подчеркнул то, что компания «не обращалась и не собирается обращаться» в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов из-за ситуации на трубопроводе «Дружба».

Андрей Вавилов работал первым заместителем министра финансов с 1992 по 1997 год. 3 февраля на стоянке у здания Минфина взорвался его автомобиль, однако сам чиновник не пострадал. В апреле того же года Вавилов ушел в отставку.

16 мая курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что затраты «Транснефти» на компенсации по инциденту с «грязной» нефтью в «Дружбе» будут учтены при утверждении ее дивидендов. «Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты. Мы будем делать все, чтобы они были учтены», — сказал вице-премьер. С критикой возможного сокращения дивидендов выступил Антон Силуанов. Он назвал неправильным, чтобы «государство платило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

Нефть, поставляемая Россией по «Дружбе» в Белоруссию и другие европейские страны, оказалась загрязнена хлорорганическими соединениями в середине апреля. «Транснефть» виновницей случившегося назвала самарскую компанию «СамараТрансНефть-терминал». Именно ей, отмечали в «Транснефти», принадлежал узел учета нефти, который стал точкой вброса загрязненного сырья.

Авторы: Подобедова Людмила, Георгий Тадтаев
Теги: «Транснефть», Минфин, Антон Силуанов
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