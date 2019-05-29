«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках

«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках

В «Транснефти» отреагировали на слова главы Минфина о косяках компании в инциденте на трубопроводе «Дружба». Возможность того, что компания может выплатить компенсации за счет дивидендов, в «Транснефти» отрицают

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» обвинила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова в «упрощении ситуации», после того как он отверг возможность сокращения дивидендов компании из-за инцидента на «Дружбе». Позицию компании озвучил журналистам представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Заявление Силуанова — это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО «Транснефть» признана потерпевшей стороной», — сказал он.

Демин напомнил об инциденте, который произошел более 20 лет назад — взрыве автомобиля замглавы Минфина возле здания ведомства. «Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина». Полагаю, что в данном случае Антон Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании «Транснефть», — заявил Демин.

Особо представитель «Транснефти» подчеркнул то, что компания «не обращалась и не собирается обращаться» в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов из-за ситуации на трубопроводе «Дружба».