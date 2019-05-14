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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Через него, указал основатель холдинга «Петронефть», проходят большие объемы нефти, чем через узел «Нефтеперевалки», через который, по версии следствия, поступала «грязная» нефть. В России Трушина объявили в международный розыск
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил о том, что для проведения объективного расследования, сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефть-Дружбы». Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

Версию следствия, согласно которой некачественная нефть поступала через узел учета «Лопатино» в Самарской области, где также вывела из строя восемь резервуаров нефтехранилища, Трушев отверг. «Этого вообще не может быть!» — заявил он, отметив, что нефть с узла слива «Нефтеперевалки» (компании, которая, по словам замдиректора «СамараТрансНефть-терминала» Антона Томилова, стала конечным покупателем узла) там должна поступать только в один резервуар. «В остальные резервуары поступает нефть либо «Транснефть-Приволги» или с Альметьевска, либо смешивается», — заявил Трушев.

Узел учета, о котором идет речь, действует в рамках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». Сама она принадлежит куйбышевскому филиалу АО «Транснефть — Дружба».

В загрязнении нефти, уверен Трушев, после требования властей оперативно найти виновных, обвинили »маленький терминал, который смог 5 млн тонн нефти хлорорганикой забить». «На ЛПДС «Лопатино», — продолжил основатель «Петронефти», — из около 5 млн тонн в месяц приходит 2–2,5 млн тонн преимущественно легкой и средней нефти с «Транснефть-Приволги». Почти столько же, по его словам, проходит с двух больших труб «Альметьевск-1, 2» из Татарстана тяжелой нефти. «И несравнимо меньше, порядка 35–40 тыс., насколько я знаю, формируется за счет «Нефтеперевалки», — заявил Трушев.

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Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

При этом нефть с узла, по его словам, «не попадает сразу в нефтепровод «Дружба», а проходит смешивание в емкостном парке «Транснефти» на ЛПДС «Лопатино». «На приемо-сдаточном пункте параметры качества проверяются вместе с представителями «Транснефти», — указал предприниматель.

В связи с этим следователей он призвал проверить и терминал «Транснефть-Дружбы». Мы хотим, чтобы пошло объективное расследование, <...> чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников», — добавил Трушев.

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Сам он, по его словам, в настоящий момент находится в Германии. «В ближайшие дни все взвешу и приму решение, возвращаться ли в Россию», — заметил бизнесмен.

Из страны, отмечал ранее Трушев в беседе с изданием «Медуза», он уехал только на майские праздники, «когда ничего не предвещало». «Планировал вернуться 15 мая», — заявил Трушев «Коммерсанту». На этот день назначен суд о его заочном аресте.

О том, что Трушева объявили в международных розыск стало известно 8 мая. РБК об этом тогда рассказали источник в правоохранительных органах и подтвердил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По словам первого, Трушева в тот же день по делу о «грязной» нефти заочно арестовал Самарский районный суд.

Дело в том, что в группу «Петронефть», которую основал Трушев, входила компания «СамараТрансНефть-терминал». Именно она, утверждали ранее в «Транснефти», владела узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча, на котором, согласно внутреннему расследованию компании, произошел вброс некачественной нефти в трубопровод «Дружба». Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязненной оказалось 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 млрд.

Однако замдиректора «СамараТрансНефть-терминала» Антон Томилов говорил РБК, что эта компания продала УСИКН еще в конце 2017 года. Конечным покупателем узла, по его словам, стала самарская компания «Нефтеперевалка». Сама «СамараТрансНефть-терминала», отмечал Томилов, проходит процедуру банкротства.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Транснефть», «Дружба»
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