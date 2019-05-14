Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Через него, указал основатель холдинга «Петронефть», проходят большие объемы нефти, чем через узел «Нефтеперевалки», через который, по версии следствия, поступала «грязная» нефть. В России Трушина объявили в международный розыск

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Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил о том, что для проведения объективного расследования, сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефть-Дружбы». Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

Версию следствия, согласно которой некачественная нефть поступала через узел учета «Лопатино» в Самарской области, где также вывела из строя восемь резервуаров нефтехранилища, Трушев отверг. «Этого вообще не может быть!» — заявил он, отметив, что нефть с узла слива «Нефтеперевалки» (компании, которая, по словам замдиректора «СамараТрансНефть-терминала» Антона Томилова, стала конечным покупателем узла) там должна поступать только в один резервуар. «В остальные резервуары поступает нефть либо «Транснефть-Приволги» или с Альметьевска, либо смешивается», — заявил Трушев.

Узел учета, о котором идет речь, действует в рамках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». Сама она принадлежит куйбышевскому филиалу АО «Транснефть — Дружба».

В загрязнении нефти, уверен Трушев, после требования властей оперативно найти виновных, обвинили »маленький терминал, который смог 5 млн тонн нефти хлорорганикой забить». «На ЛПДС «Лопатино», — продолжил основатель «Петронефти», — из около 5 млн тонн в месяц приходит 2–2,5 млн тонн преимущественно легкой и средней нефти с «Транснефть-Приволги». Почти столько же, по его словам, проходит с двух больших труб «Альметьевск-1, 2» из Татарстана тяжелой нефти. «И несравнимо меньше, порядка 35–40 тыс., насколько я знаю, формируется за счет «Нефтеперевалки», — заявил Трушев.