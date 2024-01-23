Путин пообещал «поправить» недочеты при возврате валютной выручки

Экспортеры с октября возвращают в страну и продают здесь валютную выручку, в правительстве и ЦБ разошлись во мнении, стоит ли продлевать эту меру. Президент пообещал исправить существующие проблемы в механизме

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Sputnik / Reuters)

Проблемы при реализации механизма возврата валютной выручки экспортерами будут исправлены, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Один из присутствующих сообщил ему, что бизнес должен платить штраф в 30% при несвоевременном возврате валютной выручки, что вынуждает его поставлять товары только по предоплате и исключает возможность продаж с отсрочкой платежа.

«Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — ответил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что государство должно реагировать на появляющиеся недочеты, поскольку сейчас оплата проходит непросто, с задержками «и часто не по вине наших предприятий».

С осени экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб. 23 января он торговался менее чем по 90 руб.



Правительство утром того же дня сообщило, что поддерживает продление меры. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что они показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Противоположного мнения придерживаются в Центробанке. Там отметили, что не видят оснований для продления механизма. «В прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — объяснил регулятор.