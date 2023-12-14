Путин пообещал нормализацию курса рубля

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Требование обязательной продажи валютной выручки носит временный характер, курс рубля нормализуется, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер», — сказал Путин, комментируя курс рубля и указ о регулировании валютной выручки.

Президент объяснил, что страны, куда идет значительный объем российского экспорта, перестали предоставлять информацию о движении капитала. Из-за этого правительство России и Центральный банк «не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта».

Регулятор и власти решили «посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах». Указ о регулировании валютной выручки уже сыграл свою роль и повлиял на курс рубля, подчеркнул Путин.

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами 10 октября. Согласно документу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

По итогам ноября рубль укрепился на 4,2%, отмечал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. «Этому способствовали возросшие объемы чистых продаж валюты экспортерами и отсутствие покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила», — объяснял регулятор.