Власти поддержали продление обязательной продажи валюты экспортерами

Путин ввел обязательную продажу валютной выручки экспортерами в октябре. Изначально мера была рассчитана на полгода – до 30 апреля 2024 года. В правительстве сочли, что она показала эфективность и ее действие можно продлить

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Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, сообщила пресс-служба правительства.

«Веденные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, в октябре, когда был подписан указ президента об обязательной валютной выручки экспортерами, курс рубля «заметно укрепился» — на 4,5% к предыдущему месяцу. Сейчас рубль укрепился до уровня 90 руб. за $1 с пиковых значений осенью, когда курс был выше 101 руб. за $1.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Позже параметры исполнения данного требования были утверждены правительством. Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Так, экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Требования вступили в силу 16 октября и были рассчитаны на полгода.

Указом президента определен перечень экспортеров, которых касается обязательная продажа валютной выручки. Это 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Для проверки соблюдения требований в отдельные компании было решено направить уполномоченных представителей Росфинмониторинга.

Указ Путина является закрытым, его публиковать не будут, как и список компаний, упомянутых в перечне, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства позже заявлял, что требование о обязательной продаже валютной выручки носит временный характер, а также говорил, что ситуация с курсом рубля нормализуется. Он объяснял, что страны, куда идет значительный объем российского экспорта, перестали предоставлять информацию о движении капитала. Из-за этого правительство России и Центральный банк «не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта».

Регулятор и власти решили «посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах». Указ о регулировании валютной выручки уже сыграл свою роль и повлиял на курс рубля, говорил Путин в декабре 2023 года.