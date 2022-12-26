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Handelsblatt сообщила о скором подорожании газа в Германии на 112%

Handelsblatt: газ для жителей Германии подорожает на 112% с 2023 года
С нового года электроэнергия для потребителей в Германии также подорожает на 44% в сравнении с показателем осени 2021 года, пишет Handelsblatt
Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / picture-alliance / ТАСС

В Германии потребители газа с нового года начнут платить в среднем на 112% больше, чем осенью 2021 года, а электроэнергия подорожает на 44%. Об этом свидетельствуют данные компании Verivox, предоставленные изданию Handelsblatt.

Как отмечает газета, несмотря на то, что цены на электроэнергию и газ покрываются за счет федерального бюджета, потребители в Германии сталкиваются со значительно более высокими счетами.

Для семьи с годовым потреблением 4 тыс. кВт·ч счет за электроэнергию в 2023 году составит €1764. Handelsblatt отмечает, что без поддержки властей семья заплатила бы на €56 больше. Таким образом эффект ценового тормоза составляет 5%.

Семья с годовым потреблением газа в 20 тыс. кВт·ч получит счет в размере €2756, что в два раза больше, чем раньше.

Verivox — немецкая компания, которая предлагает сравнение тарифов на телекоммуникации, электричество, газ, страхование и банковские продукты.

В конце октября Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила, что европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако, как отмечал Bloomberg, если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца.

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Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок топлива из России и ужесточения санкций против страны. В середине декабря Евросоюз согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Решение ЕС ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют долгосрочный кризис и дефицит газа в регионе, предупредил вице-премьер России Александр Новак.

В этом году европейцам пришлось сократить потребление газа на 40–50 млрд куб. м за счет закрытия предприятий по производству удобрений, газохимии, металлургии и «это только начало», добавил он.

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