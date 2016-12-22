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Банк Англии допустил сильнейший спад экономики со времен Второй мировой
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Банк Англии допустил сильнейший спад экономики со времен Второй мировой
Brexit, 28 ноя, 23:28
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Банк Англии допустил сильнейший спад экономики со времен Второй мировой
Регулятор считает, что Brexit без сделки с Евросоюзом курс британского фунта стерлингов может потерять четверть стоимости, а уровень безработицы вырастет вдвое
Фото: Toby Melville / Reuters

Банк Англии обнародовал свой анализ различных сценариев выхода Великобритании из Евросоюза. По оценкам регулятора, ВВП страны в случае Brexit без сделки может сократиться на 8% за пять лет. Кроме того, Банк ждет обрушения курса фунта стерлингов и резкого роста инфляции.

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Всего вариантов развития событий четыре: два из них основаны на Brexit без сделки с ЕС и без переходного периода, мягкие варианты выхода подразумевают, что британские власти смогут заключить со своими партнерами за пределами Евросоюза торговые соглашения на тех же условиях, что и Евросоюз.

По наихудшему из сценариев, Великобританию ждет спад в экономике, и он будет самым сильным со времен, по меньшей мере, Второй мировой войны, отмечает Bloomberg:

  • сокращение ВВП к 2023 году на 8% по сравнению с нынешними прогнозами;
  • снижение цен на жилую недвижимость почти на треть, цен на коммерческую недвижимость — на 48%;
  • падение курса британского фунта на 25% (что опустит эту валюту ниже курса доллара);
  • рост уровня безработицы вдвое, до 7,5%;
  • рост инфляции до 6,5%;
  • массовый отток людей из страны;
  • базовая ставка Банка Англии поднимется до 5,5% и составит в среднем 4% в течение 3 лет.

Банк Англии пр этом считает, что крупные банки Великобритании в целом готовы к последствиям Brexit, даже к его «разрушающему» сценарию.

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Bloomberg отмечает, что критики Банка Англии обвинили его в распространении сценариев катастрофы, напомнив, что регулятор уже давал крайне мрачные прогнозы перед референдумом 2016 года по Brexit: тогда Банк предупредил о риске многомесячной рецессии, однако экономика продолжала расти.

Другой сценарий, проанализированный Банком Англии, включает в себя пункт, что Лондон заключит сделку о тесном сотрудничестве с Брюсселем и это приведет к следующим показателям:

  • рост курса фунта на 5% в первом квартале 2019 года;
  • увеличение к 2023 году ВВП на 1,75% (в сравнении с прогнозами, действительными на сегодняшний день).

Если сделка между Великобританией и Евросоюзом будет предполагать не такое тесное партнерство, курс британской валюты вырастет на 2%, а ВВП страны к 2023 году будет ниже предполагаемого на 0,75%, полагает регулятор.

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На прошлой неделе лидеры стран Евросоюза утвердили соглашение с Великобританией о Brexit — ее выходе из содружества. Документ должен быть одобрен Европарламентом и Лондоном.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период должен продлиться до конца 2020 года.​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Brexit , Банк Англии , рецессия
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