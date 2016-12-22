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ЦБ назвал дату возвращения к закупкам валюты на рынке
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ЦБ назвал дату возвращения к закупкам валюты на рынке
Экономика, 12:15
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ЦБ назвал дату возвращения к закупкам валюты на рынке
Финансовый регулятор не закупает валюту для Минфина уже на протяжении нескольких месяцев, с конца августа. Мораторий на закупки действует до конца декабря. Возобновить их ЦБ хочет с 15 января, сказала Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Банк России планирует возобновить закупки иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила после новогодних праздников, с 15 января 2019 года. Об этом в ходе форума «Россия зовет» заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности на валютном рынке, на финансовом рынке. При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января», — сказала Набиуллина.

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Окончательное решение о дате возвращения на открытые торги, по словам главы ЦБ, Центробанк объявит 14 декабря, в день заседания совета директоров.

«Что касается отложенных покупок, то мы решение о них будем принимать в любом случае после возобновления регулярных покупок. Хотела бы подчеркнуть: если решение по отложенным покупкам будет принято, то мы будем их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года», — добавила Набиуллина.

ЦБ не закупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на открытом рынке с 23 августа. Из-за обвала на валютном и долговом рынках в конце августа и в начале сентября регулятор принял решение ввести мораторий на закупки до конца года. В итоге Минфин стал напрямую покупать валюту у Центробанка.

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В начале ноября Минфин сообщил о планах установить новые рекорды по закупкам валюты. С 8 ноября по 6 декабря он планирует направить на эти цели 525,8 млрд руб., каждый день валюта будет закупаться на сумму 25 млрд руб. Предыдущий рекорд ведомство установило месяцем ранее — 475 млрд руб.

После заявлений Набиуллиной курс рубля по отношению к бивалютной корзине на Московской бирже слегка просел. Американская валюта за десять минут подорожала на 17 коп., с 67,12 руб. на 11:55 мск до 67,29 руб. на 12:05 мск. Курс евро подрос на 20 коп., с 75,7 руб. на 11:55 мск до 75,9 руб. на 12:05 мск.

Авторы: Анна Трунина, Юлия Старостина.
Теги: Центробанк , иностранная валюта , регулятор
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