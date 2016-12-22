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Набиуллина назвала методы борьбы с рисками для финансовой стабильности
Финансы, 09:08
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Набиуллина назвала методы борьбы с рисками для финансовой стабильности
При усилении внешних шоков Банк России справится с ними и купирует в случае необходимости риски для финансовой стабильности, считает Эльвира Набиуллина. Как ЦБ планирует сделать это, она рассказала на конгрессе в Казахстане
Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что при возможном усилении внешних шоков Банк России, по ее мнению, сможет вовремя локализовать риски финансовой стабильности. Такую позицию она выразила на конгрессе финансистов Казахстана, передает «РИА Новости». Во время выступления глава российского ЦБ также рассказала, как регулятор планирует справляться с возможными трудностями.

«Мы уже не раз использовали эти инструменты и уверены в том, что сможем своевременно купировать риски финансовой стабильности в ситуации возможного усиления внешних шоков», — сказала Набиуллина.

Например, одним из инструментов поддержания финансовой стабильности в России, как указала глава ЦБ, стала приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила.

«Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе», — отметила она.

Так, для того чтобы снизить эффекты от сильных колебаний цен на нефть, по ее мнению, необходимы такие правительственные меры, как бюджетные правила. Они в итоге создадут буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы и, как следствие, приведут в устойчивое состояние экономику и валютный курс, пояснила председатель Банка России.

В случае возникновения шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации, как указала Набиуллина, необходимы дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности. «В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, аукционные инструменты предоставления валютного рефинансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков», — добавила глава ЦБ.

Построить здоровую финансовую систему «без жесткого надзора», по ее мнению, сегодня невозможно. Однако вместе с этим, как считает Набиуллина, важно развивать регулирование. Оно, как заметила председатель Банка России, должно не только быть адекватно новым вызовам и рискам, но и развивать кредитование экономики и финансовые рынки в целом.

Отвязались от нефти: как падение цен повлияет на экономику России
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Ранее, 13 ноября, мировые цены на нефть обвалились примерно на 7%, до уровней $55 (американская WTI) и $65 за баррель (североморская Brent). По фьючерсам WTI это было крупнейшее однодневное падение в процентах с сентября 2015 года, по фьючерсам Brent — с июля 2018 года. В целом же оба нефтяных бенчмарка с начала октября потеряли по $20. Brent к 14 ноября в процентном отношении находилась на 23% ниже октябрьского пика, WTI — на 26% ниже.

В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке, заявили, что внимательно за ней следят. «Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Министр энергетики Александр Новак в свою очередь сказал, что реагировать на «базовые колебания рынка» будет «не совсем правильно».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ЦБ , риски
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