ЦБ отказался от закупок валюты для Минфина в 2018 году

ЦБ отказался от закупок валюты для Минфина на рынке до конца декабря, продлив объявленную с 23 августа месячную приостановку в ее приобретении. Решение принято после обвала на валютном и долговом рынке в начале сентября

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Банк России принял решение о продлении до декабря 2018 года приостановки в покупке иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщил ЦБ.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — обосновал свои действия регулятор. Мораторий на закупку валюты был продлен одновременно с повышением ключевой ставки ЦБ с 7,25 до 7,5%.

Отложенные в 2018 году покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года ​и последующих лет, отметили в ЦБ. Решение об их осуществлении будет приниматься после возобновления регулярных покупок, которое, в свою очередь, будет зависеть от «фактической обстановки на финансовых рынках».

На фоне обвального падения рубля ЦБ с 23 августа приостанавливал закупки валюты для Минфина до конца сентября. Тогда курс рубля на фоне ожидания новых американских санкций и нестабильности на развивающихся рынках падал до двухлетних минимумов. Решение ЦБ несколько стабилизировало ситуацию, но и после него волатильность на рынках продолжилась. Новый всплеск повышения курса рубля к доллару и евро наблюдался в начале сентября. Тогда евро подорожал до уровня 82 руб., а доллар — до 70,5 руб.

На объявленные сегодня решения ЦБ курс рубля отреагировал резким укреплением — доллар подешевел почти на 70 коп. — до 67,5 руб., а евро на 72 коп. — до 79,05 руб. (по состоянию на 14:15). Укрепление рубля мало связано с динамикой ставки, а обусловлено приостановкой покупки валюты, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Бюджетное правило предполагает, что рублевые доходы бюджета, полученные от превышения ценой на нефть уровня в 40,8 долл. за барр., направляются на приобретение валюты. Механизм действует с февраля 2017 года, объемы планируемых закупок устанавливаются ежемесячно. До 23 августа ЦБ закупал валюту для Минфина на внутреннем рынке в ежедневном режиме (за исключением двух недельных перерывов в апреле и начале августа, введенных из-за повышенной волатильности на рынке, а также пауз на предпраздничные дни). Теперь Минфин закупает валюту у ЦБ напрямую. В период с 7 сентября по 4 октября закупки валюты будут увеличены до 426,9 млрд руб. — нового рекордного уровня на фоне роста цен на нефть, приблизившихся к уровню 80 долл./барр.