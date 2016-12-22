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Минфин сумел занять на семь лет €1 млрд
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Минфин сумел занять на семь лет €1 млрд
Финансы, 19:23
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Минфин сумел занять на семь лет €1 млрд
Министерство финансов России предложило инвесторам семилетние еврооблигации. Впервые за несколько лет бумаги номинированы в евро
Фото: Слава Алахов / ТАСС

Минфин разместил сроком на семь лет еврооблигации на общую сумму €1 млрд с ожидаемой доходностью 3% годовых, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. По словам одного из источников, заявки на их приобретение поданы более чем на €1 млрд.​

Дата погашения бумаг — 4 декабря 2025 года. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».

Впервые с 2013 года еврооблигации номинированы в евро. Бумаги, которые были размещены пять лет назад под 3,625% годовых должны быть погашены в сентябре 2020 года.

В марте этого года Россия разместила два выпуска евробондов на $4 млрд. Тогда инвесторам были предложены 11-летние суверенные еврооблигации в объеме $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%. Тогда же министр финансов Антон Силуанов допустил, что Россия до конца года вновь выйдет на международный рынок заимствований, взяв в долг в других валютах.

Как ранее разъяснил РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов, есть несколько факторов, почему Минфин решил размещать бумаги в евро. Среди них недавнее успешное размещение «Газпромом» евробондов в евро, перенос решения вопроса о новых американских санкциях против России на следующий год, а также стабилизация на внешнем рынке облигаций и начало снижения доходностей.

Нынешнее размещение — первое после введенных в апреле США санкций, впервые затронувших российские публичные компании UC Rusal и En+ Олега Дерипаски и вызвавших панику среди инвесторов, которые в массовом порядке начали распродавать российский госдолг.

Общая задолженность Минфина по внешним облигационным займам составляет $35,4 млрд. В обращении находятся 13 выпусков, 12 из которых номинированы в долларах США, следует из данных Минфина на 1 ноября 2018 года. На 1 октября 2018 года нерезидентам принадлежало 46,3% российских суверенных евробондов — максимум с начала 2015 года, следует из данных Банка России. По состоянию на 1 июля ЦБ оценивал сумму долларового госдолга РФ у нерезидентов в $17,9 млрд.

В структуре внешнего долга на задолженность российского правительства в евро приходится всего 0,2% от его общего объема. 36% внешнего долга «органов государственного управления» номинировано в долларах и 64% — в рублях (вложения нерезидентов в ОФЗ), показывают данные ЦБ на 1 июля.
Авторы: Анна Пустякова, Екатерина Литова, Артем Филипенок.
Теги: Минфин
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