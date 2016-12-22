Набиуллина рассказала о способе сделать расчеты в рублях привлекательными

Принуждать участников рынка использовать российскую валюту административными методами не надо, считает глава Центробанка

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Расчеты в рублях станут привлекательными, если будет уверенность, что покупательная способность российской валюты не упадет, а инфляция сохранится на низком уровне, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме «Россия зовет» в Москве, передает корреспондент РБК.

«Мы предпринимали и предпринимаем ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной: диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены в расчете достаточности капитала», — сказала Набиуллина.

«Но, наверное, самое основное, чтобы рубль был привлекателен для расчетов, — уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, низкая инфляция и, конечно же, низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах. Это очень важные факторы», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина также сказала, что расчеты в рублях необходимо развивать исходя из выгоды для участников расчетов. «Никак не административно, не принуждая, а делая это все более выгодным, и наша политика тоже на это направлена», — подчеркнула она.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что российский рубль стал самой рискованной валютой в мире, поскольку продолжает зависеть от нефтяных цен и от западных санкций. Доверие трейдеров к нему в последние дни также было подорвано из-за задержания украинских военнослужащих в Керченском проливе.

Активным сторонником отказа от доллара в международных расчетах выступает глава ВТБ Андрей Костин. В июле он встретился с президентом Владимиром Путиным и ознакомил его с предложениями, направленными на то, чтобы расширить использование рубля. Путин в июле заявил, что Россия не собирается полностью отказываться от использования доллара.

Правительство работает над планом дедолларизации российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов в начале октября сообщил, что один из пунктов — отказ от обязательного возвращения в Россию валютной выручки экспортеров. Это может произойти к 2024 году.