Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции

Российский бизнесмен добивался снятия с него американских санкций. В частности, он настаивал на том, что OFAC превысило свои полномочия, вводя ограничения, не связанные с введением чрезвычайного положения в стране

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски (50-е место рейтинга российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $1,7 млрд). Бизнесмен добивался снятия с него американских санкций.

Дерипаска попал под санкции Соединенных Штатов в апреле 2018 года при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014 году 44-м президентом Бараком Обамой в ответ на присоединение Крыма к России.

Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. По мнению Дерипаски, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США превысило свои полномочия, вводя санкции, не связанные с введением чрезвычайного положения в стране, описывает суть жалобы

Bloomberg. Бизнесмен сослался на Закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения. Дерипаска также приводил сообщение OFAC, в котором говорилось, что ограничительные меры были введены «в ответ на злонамеренные действия [России] во всем мире». Однако его защита настаивала, что президент «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью России». Апелляционный суд в Вашингтоне в свою очередь не увидел противоречий в действиях OFAC.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Суд отклонил апелляцию Дерипаски через несколько дней после того, как прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций. В частности, речь идет о сопровождении сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии.

Дерипаска пытался оспорить санкции США в суде с 2019 года. Летом 2021 года суд отказался отменять ограничения в отношении него. Весной этого года была отклонена апелляция бизнесмена.

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