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Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции

Верховный суд США отклонил апелляцию бизнесмена Олега Дерипаски на санкции
Российский бизнесмен добивался снятия с него американских санкций. В частности, он настаивал на том, что OFAC превысило свои полномочия, вводя ограничения, не связанные с введением чрезвычайного положения в стране
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски (50-е место рейтинга российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $1,7 млрд). Бизнесмен добивался снятия с него американских санкций.

Дерипаска попал под санкции Соединенных Штатов в апреле 2018 года при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014 году 44-м президентом Бараком Обамой в ответ на присоединение Крыма к России.

Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. По мнению Дерипаски, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США превысило свои полномочия, вводя санкции, не связанные с введением чрезвычайного положения в стране, описывает суть жалобы
Bloomberg. Бизнесмен сослался на Закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения. Дерипаска также приводил сообщение OFAC, в котором говорилось, что ограничительные меры были введены «в ответ на злонамеренные действия [России] во всем мире». Однако его защита настаивала, что президент «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью России». Апелляционный суд в Вашингтоне в свою очередь не увидел противоречий в действиях OFAC.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций
Политика
Олег Дерипаска

Суд отклонил апелляцию Дерипаски через несколько дней после того, как прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций. В частности, речь идет о сопровождении сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии.

Дерипаска пытался оспорить санкции США в суде с 2019 года. Летом 2021 года суд отказался отменять ограничения в отношении него. Весной этого года была отклонена апелляция бизнесмена.

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США включили Дерипаску и связанные с ним на тот момент компании — UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго» — в санкционный список в апреле 2018 года по двум формальным основаниям: бизнесмен действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина», полагают в Вашингтоне) и «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»). Оба основания содержатся в указах экс-президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13 661, второе — в указе № 13 662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+ с почти 70 до менее чем 45%. Бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.

В марте 2020 года Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций. Среди причин назывались, в частности, участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой и финансирование ряда проектов по просьбам Путина и других высокопоставленных чиновников. Дерипаска назвал это «очередной порцией брехни».

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Теги
Елена Чернышова, Надежда Синцова Надежда Синцова
Олег Дерипаска Верховный суд США санкции США
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