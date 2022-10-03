Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции
Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски (50-е место рейтинга российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $1,7 млрд). Бизнесмен добивался снятия с него американских санкций.
Дерипаска попал под санкции Соединенных Штатов в апреле 2018 года при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014 году 44-м президентом Бараком Обамой в ответ на присоединение Крыма к России.
Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. По мнению Дерипаски, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США превысило свои полномочия, вводя санкции, не связанные с введением чрезвычайного положения в стране, описывает суть жалобы
Bloomberg. Бизнесмен сослался на Закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения. Дерипаска также приводил сообщение OFAC, в котором говорилось, что ограничительные меры были введены «в ответ на злонамеренные действия [России] во всем мире». Однако его защита настаивала, что президент «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью России». Апелляционный суд в Вашингтоне в свою очередь не увидел противоречий в действиях OFAC.
РБК направил запрос представителю Дерипаски.
Суд отклонил апелляцию Дерипаски через несколько дней после того, как прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций. В частности, речь идет о сопровождении сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии.
Дерипаска пытался оспорить санкции США в суде с 2019 года. Летом 2021 года суд отказался отменять ограничения в отношении него. Весной этого года была отклонена апелляция бизнесмена.
К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+ с почти 70 до менее чем 45%. Бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.
В марте 2020 года Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций. Среди причин назывались, в частности, участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой и финансирование ряда проектов по просьбам Путина и других высокопоставленных чиновников. Дерипаска назвал это «очередной порцией брехни».