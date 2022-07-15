Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 16:00
«Сбер» предупредил о предлагающих помочь с покупкой в IKEA мошенниках Технологии и медиа, 22:49
МОК спустя 110 лет признал чемпионом спортсмена индейского происхождения Спорт, 22:48
Дерипаска назвал индикатор конца «старой доброй» системы экономики Экономика, 22:46
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 22:24
СК завел дело о покушении после обстрела села в Брянской области Политика, 22:22
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции Спорт, 22:18
«Зенит» в первом туре чемпионата России упустил победу в игре с «Химками» Спорт, 22:03
Пашинян обсудил с главой ЦРУ международную и региональную безопасность Политика, 21:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Журова объяснила выдачу Fan ID избившему судью Широкову Спорт, 21:54
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 21:52
Байден встретился с королем и наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 21:50
Против Леонида Гозмана завели уголовное дело Политика, 21:48
В ФРГ бизнесмена приговорили к трем годам за незаконный экспорт в Россию Политика, 21:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:34
Война санкций ,  
0 

Дерипаска назвал индикатор конца «старой доброй» системы экономики

К «бардаку» в мировой экономике привели не только действия США и ЕС, Россия также сыграла роль в ухудшении ситуации, «встав на совершено безумный путь строительства госкапитализма», заявил Дерипаска
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

В глобальной экономической системе «завертелся бардак», причинами этого стали «затеянные в Америке» гонки вооружений, бюрократизация Евросоюза и строительство госкапитализма в России, заявил в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска. Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд.

Ухудшение экономической ситуации произойдет из-за экономически неоправданных разрывов связей между странами Евразии, попыток «смены режима» в России и остановить экономический рост в Китае и, а также «превращения долларовой финансовой системы в смертоносное оружие посредством изощренных санкций», считает он. Бизнесмен уверен, что индикатором тяжелой ситуации станет цена долговых бумаг США, ее стоимость он назвал «уже зашкаливающей», предупредив, что в ближайшее время «мы увидим ее на уровне выше 5-8% для различных сроков погашения».

«И это будет явным сигналом, что старой доброй экономической системы больше не существует. И у нас нет никакого иного выбора, кроме возврата к экономическим принципам, на которых Россия развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002-2007 гг.», — написал Дерипаска.

По мнению предпринимателя, Россия внесла в ухудшение ситуации «известную толику», поскольку «забыла» про независимый суд, частную собственность, свободных бизнесменов, вместо этого «встав на этот совершено безумный путь строительства госкапитализма, который уже стоит несколько десятков триллионов рублей».

Дерипаска сравнил госкапитализм с колхозами
Экономика
Олег Дерипаска

Бизнесмен не раз призывал российские власти отказаться от госкапитализма. В частности, он заявлял об этом еще в 2016 году, говоря, что России нужно начать строить новую экономическую модель, основанную на приоритете частной собственности.

В конце февраля, на фоне первых санкций против России из-за военной операции на Украине и рекордного подъема ключевой ставки Центробанка он вновь сказал, что необходимо менять экономическую политику и «заканчивать весь этот госкапитализм». По словам предпринимателя, во время «реального кризиса» нужны реальные кризис-менеджеры, а «не фантасты с пачкой презенташек».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно
Исследования
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари

6 июля бизнесмен заявил, что о госкапитализме «нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию». «Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех», — считает Дерипаска. По его мнению, будущее устойчивое развитие России возможно только на основе частной, рыночной, конкурентной и отрытой экономики.

Несколькими днями ранее, выступая на мероприятии в МГУ, Дерипаска сказал, что российская экономика в условиях санкционного кризиса оказалась достаточно рыночной, чтобы его пережить, «ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса». По его мнению, Россия через восемь-девять лет сможет восстановить экономику, не адаптируясь к текущим условиям, а если государство будет поддерживать конкуренцию и долговой рынок, срок восстановления сократится в два раза.

Министр финансов Антон Силуанов, оценивая в середине мая последствия ограничений, заявил, что быстро преодолеть их не получится и экономика не может не реагировать на ситуацию, но в итоге с ними справится. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать на 7,8 и 0,7% соответственно и только потом вернется к росту: в 2024 году — на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Дерипаска США Евросоюз Госдолг США экономика России госкапитализм
Материалы по теме
Дерипаска обвинил ЕС в «надуманных» санкциях против Мельниченко
Бизнес
Дерипаска назвал срок восстановления российской экономики
Экономика
Дерипаска обратился к выпускникам словами «нужно будет работать здесь»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter