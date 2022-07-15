Дерипаска назвал индикатор конца «старой доброй» системы экономики

К «бардаку» в мировой экономике привели не только действия США и ЕС, Россия также сыграла роль в ухудшении ситуации, «встав на совершено безумный путь строительства госкапитализма», заявил Дерипаска

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В глобальной экономической системе «завертелся бардак», причинами этого стали «затеянные в Америке» гонки вооружений, бюрократизация Евросоюза и строительство госкапитализма в России, заявил в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска. Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд.

Ухудшение экономической ситуации произойдет из-за экономически неоправданных разрывов связей между странами Евразии, попыток «смены режима» в России и остановить экономический рост в Китае и, а также «превращения долларовой финансовой системы в смертоносное оружие посредством изощренных санкций», считает он. Бизнесмен уверен, что индикатором тяжелой ситуации станет цена долговых бумаг США, ее стоимость он назвал «уже зашкаливающей», предупредив, что в ближайшее время «мы увидим ее на уровне выше 5-8% для различных сроков погашения».

«И это будет явным сигналом, что старой доброй экономической системы больше не существует. И у нас нет никакого иного выбора, кроме возврата к экономическим принципам, на которых Россия развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002-2007 гг.», — написал Дерипаска.

По мнению предпринимателя, Россия внесла в ухудшение ситуации «известную толику», поскольку «забыла» про независимый суд, частную собственность, свободных бизнесменов, вместо этого «встав на этот совершено безумный путь строительства госкапитализма, который уже стоит несколько десятков триллионов рублей».

Бизнесмен не раз призывал российские власти отказаться от госкапитализма. В частности, он заявлял об этом еще в 2016 году, говоря, что России нужно начать строить новую экономическую модель, основанную на приоритете частной собственности.

В конце февраля, на фоне первых санкций против России из-за военной операции на Украине и рекордного подъема ключевой ставки Центробанка он вновь сказал, что необходимо менять экономическую политику и «заканчивать весь этот госкапитализм». По словам предпринимателя, во время «реального кризиса» нужны реальные кризис-менеджеры, а «не фантасты с пачкой презенташек».

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6 июля бизнесмен заявил, что о госкапитализме «нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию». «Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех», — считает Дерипаска. По его мнению, будущее устойчивое развитие России возможно только на основе частной, рыночной, конкурентной и отрытой экономики.

Несколькими днями ранее, выступая на мероприятии в МГУ, Дерипаска сказал, что российская экономика в условиях санкционного кризиса оказалась достаточно рыночной, чтобы его пережить, «ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса». По его мнению, Россия через восемь-девять лет сможет восстановить экономику, не адаптируясь к текущим условиям, а если государство будет поддерживать конкуренцию и долговой рынок, срок восстановления сократится в два раза.

Министр финансов Антон Силуанов, оценивая в середине мая последствия ограничений, заявил, что быстро преодолеть их не получится и экономика не может не реагировать на ситуацию, но в итоге с ними справится. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать на 7,8 и 0,7% соответственно и только потом вернется к росту: в 2024 году — на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%.

