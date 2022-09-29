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Прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций

Власти США считают, что бизнесмен пользовался услугами жительниц Нью-Джерси Ольги Шрики и Наталии Бардаковой, которые помогали ему обходить американские ограничения. Так, с их помощью он покупал iPhone и дарил цветы
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске и его «сообщницам» (так сказано в сообщении) обвинения в уклонении от санкций.

В прокуратуре США настаивают, что бизнесмен пользовался услугами двух женщин, жительницы Нью-Джерси Ольги Шрики и Наталии Михайловны Бардаковой, которые помогали ему обходить наложенные Вашингтоном ограничения. Так, приблизительно в 2019 году Шрики помогла Дерипаске продать музыкальную студию в Калифорнии более чем за $3 млн. Тот владел ей через ряд подставных компаний, утверждают власти США.

После этого Бардакова, в основном действуя из России, давала поручения Шрики, и та оказывала различные услуги Дерипаске, считают в прокуратуре. Например, приблизительно в мае 2018 года и в 2020 году Бардакова поручала ей покупку подарков и цветов для знакомых бизнесмена в США и Канаде. Она заказывала доставку цветов в том числе Екатерине Олеговне Ворониной, она же Екатерина Лобанова (в документе Воронина называется подругой Дерипаски). 

Бардакова также просила Шрики покупать iPhone и одежду. Так, в одном из сообщений она писала, что Дерипаска хочет «десять футболок размера XL».

Дерипаска, Бардакова и Шрики обвиняются в сговоре с целью уклонения от санкций США. Жительнице Нью-Джерси также предъявлено обвинение в уничтожении записей, а Бардаковой и Ворониной — в даче ложных показаний.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Бизнесмен попал под санкции США в апреле 2018 года при президенте Дональде Трампе. Дерипаска пытался оспорить ограничения в суде. В иске он называл себя жертвой политической борьбы в Соединенных Штатах из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Понесенный им ущерб бизнесмен оценивал в $7,5 млрд, что составляло на тот момент приблизительно 81% его состояния.

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Суд летом 2021 года отказал Дерипаске в снятии санкций. Весной этого года была отклонена апелляция бизнесмена.

США включили Дерипаску и связанные с ним на тот момент компании — UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго» — в санкционный список в апреле 2018 года по двум формальным основаниям: бизнесмен действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина») и «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»). Оба основания содержатся в указах экс-президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13 661, второе — в указе № 13 662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+, в результате она упала с почти 70 до менее чем 45%. Сам бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.

В марте 2020 года Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций. Среди причин назывались, в частности, участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой и финансирование ряда проектов по просьбам Путина и других высокопоставленных чиновников. Дерипаска назвал это «очередной порцией брехни».

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Елена Чернышова
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Тимофей Дзядко
Олег Дерипаска американские санкции США
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