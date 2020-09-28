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Пандемия коронавируса ,  
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Российские компании усомнились в восстановлении бизнеса до конца года

Две трети участников опроса заявили, что у них уйдет на это больше одного года. Из всех опрошенных до сих пор не оправились от кризиса почти 40% компаний
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Две трети российских компаний считают, что не смогут восстановить свой бизнес от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, до конца текущего года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Согласно данным портала, 32% участников опроса сообщили, что для полного восстановления их бизнеса после снятия карантина потребуется больше года. В том, что оправиться от кризиса получится до конца 2020-го, уверены 33% респондентов. Еще 26% заявили, что им понадобится для этого от трех до шести месяцев.

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Коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий сообщил, что российский бизнес находится в процессе восстановления. «С самого начала третьего квартала мы фиксировали значительно возросшую активность как работодателей, так и соискателей по всей стране», — указал он.

Из числа опрошенных компаний 36% отметили, что еще не смогли полностью реанимировать бизнес. Вообще не пострадали из-за пандемии 12% респондентов.

Сервис «Работа.ру» проводил исследование по всей России в сентябре. Опрошены более тысячи респондентов, среди них представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

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В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов доложил президенту Владимру Путину, что пандемия затронула почти 70% малых, средних и крупных предприятий, а также ИП в России, которые пострадали от распространения инфекции и связанных с ним карантинных ограничений. Он уточнял, что предприятия, которые столкнулись с падением выручки более чем на 30%, работают в 65 классах ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) из 88 существующих.

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Власти Москвы заявляли, что повторное закрытие столицы на карантин из-за коронавируса не планируется. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он попросил крупнейшие компании вернуть своих сотрудников на удаленный режим работы. Такие профилактические меры, по мнению мэра, необходимы из-за опасного осенне-зимнего периода, когда обостряются острые респираторно-вирусные инфекции. Кроме того, Собянин обратил внимание на прирост заболевших COVID-19 в городе.

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Источник: JHU
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Авторы
Анна Громова, Антон Фейнберг
компании бизнес коронавирус
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