Российские компании усомнились в восстановлении бизнеса до конца года

Две трети участников опроса заявили, что у них уйдет на это больше одного года. Из всех опрошенных до сих пор не оправились от кризиса почти 40% компаний

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Две трети российских компаний считают, что не смогут восстановить свой бизнес от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, до конца текущего года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Согласно данным портала, 32% участников опроса сообщили, что для полного восстановления их бизнеса после снятия карантина потребуется больше года. В том, что оправиться от кризиса получится до конца 2020-го, уверены 33% респондентов. Еще 26% заявили, что им понадобится для этого от трех до шести месяцев.

Коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий сообщил, что российский бизнес находится в процессе восстановления. «С самого начала третьего квартала мы фиксировали значительно возросшую активность как работодателей, так и соискателей по всей стране», — указал он.

Из числа опрошенных компаний 36% отметили, что еще не смогли полностью реанимировать бизнес. Вообще не пострадали из-за пандемии 12% респондентов.