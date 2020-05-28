Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

Пострадавшие виды деятельности
В начале апреля правительство утвердило список пострадавших отраслей, в который внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом.
В действующей редакции список включает 11 пострадавших отраслей, в каждой указан один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД. Как сообщал министр экономического развития Максим Решетников, всего пострадавших видов деятельности 42, в них занято более 6 млн человек.
При этом предприниматели жалуются, что не могут получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях. Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в государственных реестрах индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности, не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.
Для таких случаев Минэкономразвития предложило разрешить малым и средним предприятиям уточнить код основного вида деятельности до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают код ОКВЭД пострадавших отраслей. По данным ведомства, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
Поддержку получили треть пострадавших компаний
По данным бизнес-омбудсмена, только 26% опрошенных в ходе мониторинга компаний входит по основному коду ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей. Из них лишь 35% смогли воспользоваться мерами поддержки — это порядка 10% всех компаний в России.
Так, например, зарплатные гранты в размере МРОТ на каждого сотрудника за апрель и май могут получить примерно 1,2 млн малых и средних предприятий, или 29% от всех нуждающихся, указано в докладе на основании анализа открытых данных ФНС и данных региональных бизнес-омбудсменов. Ранее правительство сообщало, что воспользоваться такой мерой поддержки сможет более 970 тыс. организаций. По оценке ФНС, на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников.
Кроме того, большинство мер поддержки не затрагивает вновь созданные малые и средние предприятия, которых только в официально признанных пострадавшими отраслях более 416 тыс., отмечает Титов. Он предлагает исключить требование о существовании бизнеса более года для предоставления мер поддержки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что долю компаний, которые смогли воспользоваться господдержкой, еще предстоит уточнить. «Вы знаете, что поддержка в основном направлена на тех, кто прежде всего сохранил рабочие места, работает вбелую, не имеет задолженностей и так далее, и тому подобное. Очевидно, что не все под эти критерии могут подпадать», — сказал он. При этом возможность для получения господдержки, по словам представителя Кремля, предоставлена всем, «кто этого хочет и подпадает под эти параметры».
Общая стоимость антикризисных мер поддержки экономики и граждан составляет на сегодняшний день порядка 3,26 трлн руб., следует из данных Минэкономразвития. В частности, 835,5 млрд руб. выделено на помощь малому и среднему бизнесу, 597,2 млрд — на поддержку наиболее пострадавших отраслей и системообразующих предприятий, 960,8 млрд — на социальную поддержку граждан.