Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

Пандемия затронула до 67% малых, средних и крупных предприятий, а также ИП в России, следует из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Господдержкой, однако, смогли воспользоваться только треть признанных пострадавшими компаний

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Свыше 4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей в России пострадали от распространения коронавирусной инфекции и связанных с ним карантинных ограничений. Об этом говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он направил президенту Владимиру Путину (*.pdf).

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.

Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ. В них учитывалось число малых и средних предприятий по 161 коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанного в качестве основного. Причем эти коды определены как обобщение уже признанных правительством пострадавшими кодов ОКВЭД, а также данных уполномоченных по правам предпринимателей в регионах и поступивших обращений.

В докладе отмечается, что малые и средние предприятия, которые столкнулись с падением выручки более чем на 30%, работают в 65 классах ОКВЭД из 88 существующих.