Число предостережений бизнесу в общепите и пищевом производстве удвоилось

Число предостережений бизнесу от контролеров в общепите, торговле и пищевом производстве в 2023 году выросло. Общественники связали это с мораторием на проверки и снижением качества. Бизнес не согласен и приветствует новый подход

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Число предостережений бизнесу в сфере общепита, а также производства и торговли пищевой продукцией в 2023 году значительно выросло, следует из статистики госинформсистемы «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Статистику предостережений в определенных отраслях (ОКВЭД), чувствительных для общества, собрала организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» и привела в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину от 18 июля (есть у РБК; оно поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Роспотребнадзор, уточнили в пресс-службе правительства). Речь идет о предостережениях от всех уполномоченных контролеров, в том числе Роспотребнадзора, Роструда, Ространснадзора, МЧС.

Более чем в 2,5 раза увеличилось число вынесенных предостережений в розничной торговле пищевыми продуктами в специализированных магазинах — с 13,3 тыс. случаев в 2022 году до 34,2 тыс. в 2023-м (речь идет о розничных магазинах, в которых преимущественно продается один вид товаров — овощи, фрукты, рыба, мясо и т.п.).

Почти в два раза выросло число вынесенных предостережений в общепите: если в 2022 году предприятиям, предоставляющим услуги общественного питания, было выписано 38,7 тыс. предостережений, то в 2023 году — уже 76,9 тыс.

В два раза (до 5,7 тыс. в 2023 году) увеличилось число предостережений компаниям, занимающимся производством мясной продукции, в 2,5 раза — производителям консервов из рыбы, ракообразных и моллюсков (3,5 тыс. предостережений в 2023 году).

Аналогичная ситуация прослеживается в производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая и кофе, приправ и пряностей, а также детского питания и диетических пищевых продуктов — в этих сферах количество предостережений увеличилось более чем вдвое, следует из данных потребительской организации.

Закон о госконтроле относит предостережение к видам профилактических мероприятий. Они были введены в законодательство в 2021 году. По своей сути предостережение выдается в момент, когда либо нарушения обязательных требований еще нет, либо оно не создает угрозу причинения вреда. Поэтому для получателя предостережения меры ответственности не предусмотрены.

Кроме пищевой продукции «Общественная потребительская инициатива» проанализировала ситуацию в других значимых отраслях, включая грузоперевозки и производство строительных материалов. В частности, более чем вдвое выросло число предостережений в 2023 году в сфере производства изделий из бетона, цемента и гипса (с 3,3 тыс. до 7,1 тыс.), а также строительных металлических конструкций и изделий (с 3,4 тыс. до 7,4 тыс.).

Более чем втрое за год выросло число предостережений в области перевозки грузов неспециализированным автотранспортом: в 2022 году предприниматели получили 2,6 тыс. предостережений, а за следующий год — уже 8,9 тыс. Похожая тенденция в грузоперевозках на спецтранспорте: в 2023 году в этой области выписано 7,6 тыс. предостережений против 2,5 тыс. годом ранее.

Почему растет количество предостережений

Авторы письма связывают сложившуюся ситуацию с «санкционным мораторием» на проверки бизнеса, установленным по поручению президента в 2022 году. Затем этот мораторий был продлен до конца 2024 года. Предостережение — это как раз разновидность разрешенных на время моратория профилактических мероприятий, оно выдается компании, если контролер имеет сведения о признаках нарушения.

«В 99% случаев предостережение равно нарушению», — утверждает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов (входит в Общественный совет при Роспотребнадзоре). «Если погружаться в описание каждого предостережения, мы увидим, что сейчас вместо штрафа, или приостановки деятельности, или еще какой-то санкции, например в виде изъятия продукции, за то же самое нарушение надзорные органы выдают предостережение, которое ни к чему не обязывает», — сказал он РБК.

По его мнению, предприниматели почувствовали безнаказанность и стали позволять себе больше нарушений, которые, в свою очередь, негативно влияют на качество их продукции или услуг и могут привести к инцидентам. «Если вспомнить недавний громкий случай про «Кухню на районе», заразившую людей ботулизмом, у них было подряд восемь предостережений без каких-либо контрольных мероприятий. К сожалению, есть такая проблема, и она приводит к взрывной динамике предостережений», — отметил Павлов. В реестре контрольных мероприятий содержится информация о 12 предостережениях, объявленных ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») в период с июня 2022 года по декабрь 2023-го, проверил РБК.

Рост количества предостережений закономерен, особенно в таких чувствительных сферах обслуживания, говорит заведующая лабораторией исследований проблем устойчивого развития РАНХиГС Вера Баринова. Тот же факт, что в последнее время происходят инциденты по типу отравления ботулизмом, не следует считать признаком неудачи риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности и моратория на проверки — «просто нужно некоторое время, чтобы перестроить систему», считает она.

Что думает бизнес

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров подтверждает рост числа предостережений от контролирующих органов. Но, по его словам, это единственная «нормальная форма взаимодействия» регуляторов с частным бизнесом. «Если раньше проверка могла прийти по любому поводу и часто без оснований, то сейчас компания получает предостережение и сама может решить проблему», — объяснил Гончаров.

По его словам, предостережение — это сигнал о жалобе от потребителей, «но проблема в том, что люди пишут в Роспотребнадзор по любому поводу, хотя можно написать на любой официальный канал компании». Он убежден, что проверка должна проводиться только при массовых жалобах, когда есть серьезная проблема. «Люди считают, что чем больше проверок, тем выше качество, но это совершенно ложная позиция», — добавил Гончаров. С жалобой бизнес должен разбираться сам, потому что предприниматель в первую очередь заинтересован в оказании качественных услуг, чтобы сохранить клиента, считает он.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин тоже считает правильным, что предостережения приходят на место наказаниям и штрафам. Он обращает внимание на то, что российские и евразийские требования зачастую гораздо более жесткие, чем в странах-конкурентах, при этом качество российской мясной продукции, по его словам, постоянно растет. В мясной отрасли и животноводстве Россельхознадзор ввел «уникальные и передовые даже по меркам самых крупных стран-производителей» информационные цифровые системы, которые помогают оперативно и эффективно выявлять риски практически на любой стадии производства, уверяет он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров обращает внимание, что все предприятия питания находятся в зоне риска и их не прекращали проверять по заявлениям граждан и обращениям общественных организаций. «Роспотребнадзор и сегодня может провести профилактическую проверку ресторана. Но физически невозможно проверить абсолютно все предприятия общественного питания в стране, поэтому самый оптимальный вариант — это риск-ориентированный подход, чтобы уменьшить количество проверок на предприятиях», — отметил Бухаров.

В «Деловой России» не считают, что приведенная статистика — повод снимать мораторий на проверки. Член Генсовета, руководитель Экспертного совета по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева считает, что на основе указанной статистики было бы целесообразно усилить внимание, но вектор лишь на ужесточение административного наказания — это «другая крайность».

«Все же для бизнеса, для экономики и для самого потребителя выгоднее, чтобы вначале речь шла о профилактических визитах, о разъяснениях. Конечно, за исключением случаев откровенной халатности», — говорит Авдеева. Она уверена, что оперативная корректировка действий бизнеса без привлечения к ответственности гораздо эффективнее хотя бы потому, что так или иначе расходы на штрафы все равно лягут бременем на потребителя, а сам предприниматель ради выживания может совершить другие правонарушения, включая налоговые. «Исходя из этого стоит говорить о необходимости увеличить контроль и надзор при сохранении фокуса на первичность разъяснений и корректировок поведения через профилактические визиты. Мы так долго к этому шли, и сейчас резкие изменения могут вновь заставить бизнес говорить об административном давлении», — сказала Авдеева.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Роспотребнадзор. В Ассоциации компаний розничной торговли (включает ретейлеров X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.) отказались от комментариев.