В Минфине заявили о планах закрыть лазейки по неуплате НДФЛ

Налогоплательщики по-прежнему используют схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, и эти лазейки нужно закрыть, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Эксперты говорят, что в России сохраняются зарплаты в конвертах

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В России по-прежнему используются механизмы налоговой оптимизации при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), и «в части задач, которые поставил президент о справедливости налогообложения», нужно эти схемы закрывать, сказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на расширенной коллегии ФНС 19 марта, передает корреспондент РБК.

«Видно, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе в НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ необходимо будет выровнять условия», — заявил Сазанов. Он уточнил, что «есть лазейки для неуплаты НДФЛ по отдельным операциям и их надо закрыть».

По-прежнему довольно широко распространены так называемые зарплаты в конвертах, когда в дополнение к небольшой официальной зарплате, с которой уплачиваются налоги, работникам дополнительно выплачивается часть зарплаты наличными, прокомментировал РБК партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов. «Причем размер такой части может превышать размер официального заработка», — добавил он.

Как следует из данных Росстата, зарплаты и смешанные доходы, не наблюдаемые прямой статистикой, то есть по сути оценка серых зарплат, в 2022 году составили 11,7 трлн руб., или 7,6% ВВП. Тем не менее этот показатель как доля ВВП неуклонно снижается (в 2021 году составлял 9,4%, в 2015-м — 12,9%). В 2017 году замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что примерно половина объема необлагаемых НДФЛ зарплат — это конвертные схемы, другая половина — оплата труда в неформальном секторе экономики.

Кроме того, в 2022 году ФНС предупреждала, что нельзя подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии. Компании могут заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ), в этом случае им не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ и страховые взносы. Если подмену обнаружат, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, и компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы. Помимо схем оформления трудового договора под видом договора с самозанятым, до сих пор велика доля теневого оборота от оказания услуг физическими лицами, не зарегистрированными в качестве ИП или самозанятых и не декларирующих свои доходы, говорит старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян.

В 2023 году бюджетная система России собрала 6,54 трлн руб. НДФЛ, что составило 11% от совокупных доходов бюджетов всех уровней. Почти 98% НДФЛ поступает в региональные и местные бюджеты, малая часть (160 млрд руб. в 2023 году) — в федеральный бюджет на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

По сравнению с налогом на прибыль возможность оптимизации НДФЛ существенно ограничена, говорит Авакьян. Тем не менее, по ее словам, до сих пор сохраняются некоторые лазейки, позволяющие скрывать некоторые доходы или занижать налоговое бремя. Например, определенная часть вопросов связана с иностранными доходами резидентов или ситуациями, когда налогоплательщики уезжают за границу и теряют статус резидентов (в последнем случае вместо ставки 13–15% должна применяться ставка 30%). «Поскольку с 2022 года налоговые органы перестали получать информацию от ряда недружественных стран по иностранным счетам российских налогоплательщиков, они не могут проверить, полностью ли были раскрыты эти доходы в налоговых декларациях российских владельцев зарубежных счетов», — указывает она.

Кроме того, на практике при реализации российской недвижимости физические лица иногда скрывают факт того, что давно уехали за границу, и доход от продажи должен облагаться по ставке 30%, добавляет Авакьян.

Ерасов полагает, что если резко увеличить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, «начинают все сильнее совпадать интересы работодателей и работников в уменьшении налогового бремени и использовании соответствующих схем, что может привести к уходу еще большего количества выплат в тень». Он напоминает, что в макроэкономике есть кривая Лаффера, и ее суть в том, что рост налоговых ставок приводит к увеличению общей суммы собираемых налогов только до определенного момента, а потом начинается обратный эффект (в том числе за счет ухода налоговой базы в тень).

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин 29 февраля 2024 года призвал обеспечить «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». В марте он уточнил, что, по сути, речь идет о «прогрессивном налоге». В Госдуме добавили, что правительство и Дума уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физических и юридических лиц.