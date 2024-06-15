Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых

Счетная палата оценит эффективность налогового режима для самозанятых, узнал РБК. Аудиторы спросили работающих на себя, готовы ли они платить налог по более высокой ставке и отчислять на пенсию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Счетная палата оценит эффективность эксперимента по введению налогового режима для самозанятых. Анонимный опрос об удовлетворенности его условиями и необходимости дальнейших модификаций аудиторы разослали гражданам, применяющим специальный режим (РБК ознакомился с анкетой, ее получение подтвердил действующий самозанятый).

«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход», — говорится в опросе.

Счетная палата проводит экспертно-аналитическое мероприятие по анализу эффективности самозанятости, подтвердили РБК в пресс-службе ведомства. «В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого — получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход», — указали там.

Подведение итогов опроса, в том числе формирование результатов и выводов, планируется в ноябре 2024 года в рамках подготовки отчета по результатам экспертно-аналитического мероприятия, сообщили в Счетной палате. Там обратили внимание, что эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно. «В течение этого времени изменения в части увеличения налоговых ставок и/или уменьшения предельного размера доходов вноситься не могут», — подчеркнули в ведомстве.

Численность самозанятых в апреле 2024 года превысила 10 млн человек, сообщала ФНС. Специальный налоговый режим для них начал действовать с 2019 года.

Что интересует аудиторов

Счетная палата спросила самозанятых, согласны ли они со следующими утверждениями:

Ставки налога на профессиональный доход являются оптимальными для моей профессиональной деятельности.

На сегодняшний момент самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами.

Размер предельно допустимого годового дохода недостаточен для ведения моего бизнеса, и его нужно увеличить.

Годовой доход самозанятых ограничен суммой 2,4 млн руб.

Виды деятельности, по которым может применяться налог на профессиональный доход, недостаточны, и их следует расширить.

По действующему законодательству, самозанятым недоступны такие виды деятельности, как реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке, сдача в аренду нежилых помещений, добыча полезных ископаемых, перепродажа товаров.

Самозанятым адресовали и несколько вопросов. В частности:

В настоящее время уплата налога на профессиональный доход не влияет на вашу пенсию. Готовы ли вы платить налог по большей ставке при условии, что это увеличит ваши пенсионные накопления?

Отсутствие пенсионных гарантий для лиц, для которых доход от самозанятости является единственным, — один из наиболее обсуждаемых нюансов налогового режима, полагает руководитель налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин. «Есть пример Республики Казахстан, когда уплата по аналогичному режиму пополняет будущую пенсию», — напоминает он. Впрочем, самозанятые в России имеют возможность отчислять страховые взносы в Соцфонд для формирования пенсии в добровольном порядке.

Планируете ли вы в течение года зарегистрировать ИП или учредить юридическое лицо?

Самозанятый имеет право сочетать налог на профессиональный доход с ИП или, например, ООО, но в последнем случае действуют некоторые ограничения. Например, самозанятый не может оказывать услуги своей же компании.

Обращались ли вы за получением финансовой или имущественной поддержки в качестве самозанятого? Планируете ли это сделать в течение ближайшего года?

Самозанятым доступны такие меры господдержки, как микрозаймы по льготной ставке, информационные и консультативные услуги, льготная аренда в бизнес-инкубаторах и коворкингах.

Кроме того, в рамках опроса самозанятым предложили в свободной форме поделиться своим мнением о том, как можно было бы улучшить налоговый режим.