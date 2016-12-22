Daimler из-за санкций США объявил о приостановке своего бизнеса в Иране

Производитель Mercedes одним из первых отреагировал на американские санкции против Ирана, которые начали действовать 7 августа. Ранее Вашингтон не раз угрожал распространить санкции на европейские компании, работающие с Тегераном

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Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler, которому принадлежат бренды Mercedes-Benz, Smart и другие, отказался от планов по расширению своего бизнеса в Иране на фоне возобновляющихся американских санкций. Об этом компания сообщила агентству Reuters.

«Мы уже прекратили наши ограниченные действия в Иране в соответствии с применяемыми санкциями», — заверили в компании.

В начале 2016 года Daimler совместно с иранским производителем Iran Khodro Co заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия для производства и продажи на рынке Ирана грузовиков Mercedes-Benz. Немецкий концерн планировал открыть свое представительство в Тегеране. Однако пока он не начал в Иране производство и продажу ни легковых машин, ни грузовиков.

В немецком концерне подчеркнули, что они продолжают следить за политическими событиями.

Иран стал «горячей точкой» для роста международного бизнеса в 2016 году, когда санкции против Тегерана были смягчены. Торговля страны с Европой выросла более чем на $10 млрд, уточняет Bloomberg. Однако сейчас компании спешат закрыть или приостановить свою деятельность в Иране из-за угроз со стороны Вашингтона, который обещает наложить санкции на сотрудничающие с Тегераном компании. Уже приостановила свою деятельность в Иране PSA Group, которая выпускает Peugeot и Citroen, к ней может присоединиться Renault SA, а также французские Total SA и Engie SA.

Накануне, 6 августа, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Ограничения будут вводиться в два этапа: первый стартовал уже 7 августа — он предполагает ограничения на покупку иранским правительством банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем, а также на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики.

В ноябре стартует второй этап антииранских санкций: под ударом окажутся нефтяные операции Тегерана, работа портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделки иностранных финансовых учреждений с центробанком ближневосточной страны.

Американские санкции против Ирана будут действовать до тех пор, пока страна не изменит свой политический курс, пояснял ранее госсекретарь США Майк Помпео.

Трамп, комментируя вступающие в силу санкции, отметил, что ограничения являются «самыми суровыми» из всех когда-либо введенных Соединенными Штатами. Он пригрозил, что любой, кто имеет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США.

В Европе обещают принять меры для защиты своих компаний, которые ведут бизнес с Ираном. Так, с 7 августа вступила в силу «блокирующая регуляция», которую ввела Еврокомиссия. Она запрещает резидентам европейских стран соблюдать санкции США. Компании, в соответствии с этой директивой, могут потребовать компенсации за убытки, которые понесут из-за санкций.