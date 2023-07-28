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Война санкций ,  
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Китай стал главным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию
Сюжет
Война санкций
С начала года доля КНР во внешнеторговых операциях Республики Казахстан достигла 19,2%, а на долю России приходится 18,8%
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию: к июню доля КНР во внешнеторговых операциях республики достигла 19,2%, а доля России составила 18,8%, подсчитал портал inbusiness.kz на основе казахстанских данных по внешней торговле.

С января по май, по данным казахстанской таможни, объем торговли с КНР вырос на 21,6% в денежном выражении, до $10,7 млрд, в тот же период 2022 года товарооборот составлял $8,8 млрд.

Китай поставляет в Казахстан технику, одежду и автозапчасти, пишет портал.

Товарооборот Китая со странами Центральной Азии в 2022 году вырос с $41,9 млрд до $70,2 млрд. Лидером среди них стал Казахстан — на него в 2022 году пришлось $31,1 млрд. Россия также нарастила объемы торговли с регионом — с $35,7 млрд до $42 млрд.

В марте The Financial Times сообщила о планах Казахстана внедрить систему учета импорта и экспорта, чтобы не допустить обхода санкций против России. Позднее власти республики сообщили, что с 1 апреля ввели требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами Евразийского экономического союза (кроме Казахстана в него входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения), что должно предотвратить появление при транзите «подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и так далее». В Кремле связывали планы Астаны с «натиском» Запада, с которым сталкиваются некоторые государства, не желающие присоединяться к санкциям против Москвы.

Зампред Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов в мае заявил, что ограничения в отношении России «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях». Власти страны пытаются сохранять нейтральную позицию, однако Москва выступает крупнейшим торговым партнером Астаны и правительство старается не допустить, чтобы ее использовали в качестве инструмента уклонения от санкций.

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В июне газета «Коммерсантъ» написала, что у поставщиков возникли проблемы с банками в Армении, Казахстане и Гонконге, которые из-за риска санкций начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России.

Китайский лидер Си Цзиньпин в мае пообещал развивать более тесные отношения с Казахстаном «во времена процветания и невзгод».

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Теги
Елена Чернышова
Китай Казахстан Россия товарооборот
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