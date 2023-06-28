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Росстат отметил исторический минимум безработицы и рост зарплат на 13%

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По итогам мая 2023 года в России зафиксирован новый исторический рекорд по уровню безработицы — он составил 3,2%, сообщает Минэкономразвития на основе опубликованных сегодня данных Росстата.

«В мае 2023 года 2,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в опубликованном Росстатом докладе (.pdf) о социально-экономическом положении России в январе-мае 2023 года.

При этом в апреле 2023 года зарплаты в России в апреле в номинальном выражении выросли на 13% год к году, а в реальном выражении — на 10,4% по сравнению с прошлым годом.

За январь—апрель 2023 года рост номинальной зарплаты составил, по данным Росстата, 11,4%. В реальном выражении зарплаты за этот период выросли на 4,2% (обе цифры год к году).

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