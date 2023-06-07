Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России до 19,6 млн россиян

По данным за первый квартал этого года за чертой бедности находятся 13,5% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась с 20,9 млн до 19,6 млн

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По данным за первый квартал 2023 года за чертой бедности находятся 19,6 млн россиян, или 13,5% жителей страны, сообщил Росстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек.

В первом квартале этого года граница бедности составила 14 026 руб.

Снижение уровня бедности статистическая служба объяснила «реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также ростом заработных плат, пенсий и иных видов доходов».

Денежные доходы населения за указанный период увеличились на 8,7% по сравнению с прошлогодними показателями и достигли 17,4 трлн руб., сообщает ведомство. Рост реальных денежных доходов составил 0,1%. Уровень инфляции в первом квартале текущего года Росстат оценил в 8,62%.

По сравнению с первым кварталом 2022 года доля оплаты труда в структуре доходов россиян увеличилась на 1,5 п.п., с 62,4% до 63,9%, а доля доходов от предпринимательской деятельности — на 0,6 п.п. (с 6,4% до 7,0%).

Номинальная начисленная заработная плата в первом квартале 2023 года в среднем составила 66 778 руб. за месяц, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 10,7%. Реальная начисленная заработная плата за указанный период увеличилась на 1,9%.

С 1 января этого года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%. Средний размер назначенных пенсий в первом квартале текущего года составил 19 тыс. 341 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,53%. Размер назначенной пенсии в реальном выражении вырос на 5,4%.

С 1 января, напомнили в Росстате, начали выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Около 2,5 млн семей, в которых проживают более 3,0 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получили ежемесячные денежные выплаты на детей; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (введена с 1 апреля 2022 года) позволила охватить примерно 3,0 млн малоимущих семей с детьми, в которых ежемесячно получали пособие более 4 млн детей», — уточнили в статслужбе.

Благодаря адресным мерам поддержки доходы малоимущих выросли в первом квартале этого года на 30,7% в номинальном выражении, отметили в Росстате.

Во ВНИИ труда РБК сообщили, что уровень бедности будет снижаться в течение года.

«На уровень бедности в I квартале традиционно влияет сезонный характер. Внутри года в I квартале уровень бедности всегда достигает максимальных значений, в IV квартале снижается. Это связано со структурой выплат работникам и получателям мер социальной поддержки. Так, на январь приходятся годовые выплаты и премии. Вознаграждения по договорам подряда обычно выплачиваются в конце года. Социальные выплаты за январь, даты перечисления которых выпадают на праздничные дни, также обычно перечисляются в конце декабря», — пояснил директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

В марте Росстат сообщал, что уровень бедности в России в 2022 году снизился до 10,5% — минимума с начала 1990-х. В прошлом году за чертой бедности в стране находились 15,3 млн жителей, или 10,5% населения.

В мае ведомство уточнило оценку уровня бедности в стране. Согласно новым данным, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Таким образом, был обновлен исторический минимум официального числа малоимущих среди россиян: с 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10% населения.