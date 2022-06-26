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Экономика ,  

Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ

Европейские страны столкнутся с «эффектом домино», если у Германии начнутся проблемы на фоне нехватки газа, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо, передает немецкий телеканал N-TV.

«Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — сказал он.

Он обратил внимание, что Германия единственная из всех стран ЕС признала, что ей, вероятно, придется сократить экономическую деятельность из-за проблем с энергоресурсами. Об этом ранее говорил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По словам главы ведомства, Германия вынужденно прекратит работу некоторых секторов экономики, если стране будет не хватать газа.

В ФРГ предупредили об остановке некоторых отраслей из-за нехватки газа
Экономика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

При этом он обращал внимание, что приостановка может быть долгосрочной. Из-за этого отдельные немецкие регионы могут лишиться целых промышленных комплексов, а живущие в этих районах люди — работы, указывал Хабек.

Министр заверил, что власти делают все возможное для стабилизации обстановки, в том числе ищут новые источники для поставок газа и развивают инфраструктуру. Он призвал население по возможности сократить потребление газа. Хабек признался, что сократил время принятия душа, так как стране не хватает топлива.

Тогда же министр сказал, что считает снижение объемов поставок российского газа в Германию показателем эффективности санкций. Он допустил, что Москве нечего купить на средства, полученные с продажи энергоносителей, так как Евросоюз за счет санкций ограничил список экспортируемых в Россию услуг и товаров. По мнению Хабека, Россия использует газ как оружие против Германии.

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Саммари

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, так как немецкая компания Siemens задержала ремонт газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». Представитель компании пояснил, что турбины для газопровода производит Канада, и один из двигателей находится на ремонте в Монреале. Вернуть отремонтированные турбины назад невозможно из-за канадских санкций, отмечали в компании.

Затем «Газпром» вывел из эксплуатации еще один двигатель на «Портовой» так как срок его межремонтной наработки до капитального ремонта истек. Из-за этого, 16 июня, производительность станции снизилась до 67 млн куб. м газа в сутки. В результате власти Германии повысили уровень предупреждения режима ЧС по газу до второго. Он позволяет коммунальным службам продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам для снижения спроса.

Теги
Германия Бельгия газ

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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