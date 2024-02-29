Путин предложил продлить программу маткапитала
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.
«Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — еще на 202 тыс. руб. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го», — заявил глава государства.
По его словам, с 2018 по 2022 год в России на 26,8% выросло число многодетных семей. «Хорошие показатели», — отметил он, назвав гордостью страны такие семьи. В частности, по его словам, в более чем 2 млн семей растут трое и больше детей.
Такая мера поддержки, как материнский капитал, действует в России с 2007 года. Изначально ей могли воспользоваться семьи при рождении второго ребенка, с 2020 года родители стали получать выплаты при появлении первенца. С 1 января 2024 года ужесточили правила выдачи маткапитала — выплаты предусмотрены для родителей с гражданством России или при получении его детьми при рождении.
Последний раз маткапитал был проиндексирован на 7,4% с 1 февраля 2024 года. Он составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. — на второго.
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