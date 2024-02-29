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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин предложил продлить программу маткапитала

Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года. Сейчас она действует до начала 2026-го. Размер выплат на первого ребенка составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.

«Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — еще на 202 тыс. руб. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го», — заявил глава государства.

По его словам, с 2018 по 2022 год в России на 26,8% выросло число многодетных семей. «Хорошие показатели», — отметил он, назвав гордостью страны такие семьи. В частности, по его словам, в более чем 2 млн семей растут трое и больше детей.

В России увеличился размер маткапитала
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Такая мера поддержки, как материнский капитал, действует в России с 2007 года. Изначально ей могли воспользоваться семьи при рождении второго ребенка, с 2020 года родители стали получать выплаты при появлении первенца. С 1 января 2024 года ужесточили правила выдачи маткапитала — выплаты предусмотрены для родителей с гражданством России или при получении его детьми при рождении.

Последний раз маткапитал был проиндексирован на 7,4% с 1 февраля 2024 года. Он составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. — на второго.

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Россия Владимир Путин маткапитал
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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