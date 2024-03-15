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Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки предложили продлить

Минфин предложил продлить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Минфин разработал законопроект о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до конца 2030 года. Размер господдержки составляет 450 тыс. руб.
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Выплаты многодетным семьям в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки предложили продлить до конца 2030 года, сообщила пресс-служба Минфина. В ведомстве рассказали о разработке соответствующего законопроекта, который находится на этапе общественного обсуждения.

«Учитывая высокую социальную значимость данной меры, предусматривается продление срока ее реализации до 31 декабря 2030 года включительно», — заявили в Минфине. Согласно инициативе, в этот срок подразумевается рождение ребенка, а граждане получат возможность обратиться за выплатой до 1 июля 2031 года.

Эта мера действует с 2019 года, когда приняли федеральный закон № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Выплаты в размере 450 тыс. руб. могут получить россияне при рождении третьего и последующих детей.

По данным Минфина, такой мерой господдержки воспользовались 664,5 тыс. семей, из них 200,5 тыс. — в 2023 году. Действие программы семейной ипотеки должно было завершиться 1 июля 2024 года вместе со льготной ипотекой.

Минфин оценил расходы на продление семейной ипотеки
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о росте числа многодетных семей на 26,8% с 2018 по 2022 год. По его словам, в более чем 2 млн семей растут трое и больше детей.

Президент тогда выступил с предложением продлить семейную ипотеку до 2030 года. Путин счел необходимым сохранить ставку для семей с детьми до шести лет включительно на уровне 6%. По оценкам Минфина, это потребует 260 млрд руб. в 2024 году и 1,5 трлн руб. до 2030 года из федерального бюджета.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минфин многодетные семьи Ипотека выплаты
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