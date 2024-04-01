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Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
Фото: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки для семей с детьми. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил увеличить срок действия семейной ипотеки с сохранением процентной ставки (не более 6%). Льготный жилищный заем, как и прежде, имеют право взять семьи с детьми в возрасте до шести лет, говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнение требования назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить Путину доклад до 1 июня 2024 года.

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Программа льготной семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Изначально она была доступна семьям с двумя детьми, но позже ее распространили на семьи с одним ребенком.

Срок действия программы истекает 1 июля 2024 года. В ходе оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля Путин предложил продлить срок действия семейной ипотеки еще на шесть лет.

Жилищный кредит по программе «Семейная ипотека» могут оформить:

  • семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, — по льготной ставке до 6% (5% для Дальневосточного федерального округа при рождении ребенка с 1 января 2019 года);
  • семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;
  • родители усыновленных (удочеренных) детей (дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия программы).

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн руб. В других регионах — до 6 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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