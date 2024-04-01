Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

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Президент Владимир Путин поручил продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки для семей с детьми. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил увеличить срок действия семейной ипотеки с сохранением процентной ставки (не более 6%). Льготный жилищный заем, как и прежде, имеют право взять семьи с детьми в возрасте до шести лет, говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнение требования назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить Путину доклад до 1 июня 2024 года.

Программа льготной семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Изначально она была доступна семьям с двумя детьми, но позже ее распространили на семьи с одним ребенком.

Срок действия программы истекает 1 июля 2024 года. В ходе оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля Путин предложил продлить срок действия семейной ипотеки еще на шесть лет.