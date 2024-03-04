Минфин оценил расходы на продление семейной ипотеки

Силуанов оценил расходы на продление семейной ипотеки в 1,5 трлн руб. до 2030-го

Расходы бюджета на продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года составят 1,5 трлн руб., а дополнительные расходы на продление программы в 2024 году — 260 млрд руб., оценил министр финансов Антон Силуанов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Расходы бюджета на продление программы семейной ипотеки до 2030 года прогнозируются на уровне 1,5 трлн руб., заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приведены в сообщении Минфина. Дополнительные расходы на продление программы в этом году оцениваются в размере 260 млрд руб. Минфин называет эти подсчеты предварительными. В Минфине подчеркнули, что расходы по программе «Семейная ипотека» будут зависеть от траектории ключевой ставки.

В сообщении министерства говорится, что необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По подсчетам Минфина, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90% по итогам 2023 года.

«Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20–25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — добавил Силуанов.

Минфин также продолжит реализацию программы поддержки многодетных семей для полного или частичного погашения ипотеки. Так, выплаты в размере 450 тыс. руб. можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Программа распространяется на семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года. По предварительным расчетам Минфина, на 2024 год на эти цели потребуется дополнительно около 50 млрд руб.

Президент Владимир Путин несколько раз выступал за продление программы семейной ипотеки, в частности, в ходе послания Федеральному Собранию, которое он огласил 29 февраля.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал президент.

По его словам, особое внимание нужно уделить семьям с детьми до шести лет. Для них льготная ставка кредита останется на уровне 6%.

Сейчас для участия в программе семейной ипотеки детям должно быть не более 18 лет. На текущий момент в рамках программы нет дополнительных условий, которые устанавливают дифференцированный подход к выдаче кредитов или к ставке по ним в зависимости от возраста ребенка.

Льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека» национального проекта «Демография» могут получить семьи, где:

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети;

есть двое и более несовершеннолетних детей;

воспитывается ребенок-инвалид;

воспитывается усыновленный ребенок.

В рамках программы также можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

2023 год стал рекордным для ипотечного рынка. По оценке ВТБ, российские банки выдали жилищные кредиты на общую сумму около 7,8 трлн руб. Более половины из них пришлось на займы по льготным программам.

В конце 2023 года правила оформления льгот на ипотеку ужесточились. К примеру, первый минимальный взнос по программе вырос с 20 до 30%. Максимальный размер кредита составил 6 млн руб., в то время как для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он ранее составлял 12 млн руб.