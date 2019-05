Адвокат Дерипаски раскрыл масштаб досье властей США на его клиента

После получения свидетельств, послуживших основанием для санкций против Дерипаски, его защита изъявила желание внести правки в первоначальный иск, поданный в марте этого года. Скорректированную жалобу Дерипаска должен подать в суд до 20 июня. После этого OFAC планирует подать ходатайство об отклонении иска в упрощенном порядке (Combined Motion To Dismiss And Motion For Summary Judgment). Согласно расписанию дела обмен заявлениями продлится до середины октября 2019 года.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный список 6 апреля 2018 года по двум формальным критериям: за то, что Дерипаска действует от имени или в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. В дополнение ведомство привело ряд предположений о том, что Дерипаска замешан в отмывании денег и связан с организованной преступностью. Дерипаска подал в суд на OFAC 15 марта. Бизнесмен утверждает, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.