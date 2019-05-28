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Адвокат Дерипаски раскрыл масштаб досье властей США на его клиента
Доказательная база Минфина США по включению Олега Дерипаски в санкционный список насчитывает 186 страниц, сообщил РБК адвокат Дерипаски. Ведомство на прошлой неделе раскрыло только две страницы приложений
Олег Дерипаска (Фото: Арсений Окиско / Интерпресс / ТАСС)

Документ с доказательной базой по включению российского бизнесмена Олега Дерипаски в санкционный список США насчитывает 186 страниц, сообщил РБК американский адвокат предпринимателя Эрих Феррари из юрфирмы Ferrari & Associates. Таким образом, Минфин США недавно раскрыл лишь 1% материалов, которые легли в основу санкций против Дерипаски.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное подразделение Минфина США) 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск Дерипаски против OFAC, двухстраничный перечень документов, на основании которых бизнесмен был внесен в санкционный список. Указатель включает 29 приложений, из которых следует, что OFAC начиная с конца января 2018 года (то есть за два месяца до объявления санкций) изучало:

  • данные о богатстве Дерипаски по оценкам Bloomberg Billionaires Index и Forbes;
  • персональный сайт Олега Дерипаски;
  • статьи в газетах Guardian, Telegraph, Times, Financial Times про Дерипаску и других «олигархов»;
  • данные сервиса Google Maps о лондонском доме бизнесмена;
  • материал международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта;
  • материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал миллиардер, — против информагентства Associated Press и против бизнесмена Александра Гликлада. Из процесса «Гликлад против Дерипаски» OFAC могло узнать о двух особняках в Нью-Йорке, якобы принадлежащих Дерипаске (впоследствии американские СМИ сообщали о заморозке недвижимости бизнесмена в США).

Эрих Феррари сообщил РБК, что не может комментировать дело Дерипаски против Минфина США. Но он указал, что публичные материалы американского суда свидетельствуют, что Дерипаска и его юристы получили копию 186-страничной доказательной базы против бизнесмена (с исключением секретной информации и данных для служебного пользования).

OFAC никогда публично не раскрывало материалы, которые ложатся в основу решений о санкциях.

После получения свидетельств, послуживших основанием для санкций против Дерипаски, его защита изъявила желание внести правки в первоначальный иск, поданный в марте этого года. Скорректированную жалобу Дерипаска должен подать в суд до 20 июня. После этого OFAC планирует подать ходатайство об отклонении иска в упрощенном порядке (Combined Motion To Dismiss And Motion For Summary Judgment). Согласно расписанию дела обмен заявлениями продлится до середины октября 2019 года.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный список 6 апреля 2018 года по двум формальным критериям: за то, что Дерипаска действует от имени или в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. В дополнение ведомство привело ряд предположений о том, что Дерипаска замешан в отмывании денег и связан с организованной преступностью. Дерипаска подал в суд на OFAC 15 марта. Бизнесмен утверждает, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.
 

Теги: Дерипаска, Минфин США, американские санкции
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