Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски

Перед введением санкций против Дерипаски Минфин США изучил публикации СМИ о личности и бизнесе российского миллиардера. Данные о его недвижимости в Лондоне в Вашингтоне изучали с помощью сервиса Google Maps

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски. Он содержится в документе, поданном OFAC в суд (есть в распоряжении РБК).

Доказательная база по включению Дерипаски в санкционный список была очищена от секретных данных, перед тем как передать ее истцу. Часть пунктов закрыта.

Прочие пункты делятся на несколько категорий в зависимости от типа материалов. Так, в списке представлены общие документы о введении санкций в отношении России и российских граждан, связанные с ситуацией на Украине. Далее идут материалы СМИ, связанные с оценкой состояния Дерипаски, его зарубежной недвижимости, материалы компаний, связанных с миллиардером.

К примеру, в числе материалов, которые изучало OFAC, включен рейтинг миллиардеров Bloomberg. Уже 31 января, как следует из документа OFAC, переданного в суд, специалисты OFAC смотрят страницы, посвященные Дерипаске, на сайтах Bloomberg Billionaires Index и Forbes, а также личный сайт миллиардера. В конце февраля 2018 года они просмотрели информацию о лондонском доме Дерипаски по адресу «Площадь Белгрейвия, 5». Для этого они использовали сервис Google Maps (ссылка на него есть в документе). В санкционный список Дерипаска был внесен 6 апреля 2018 года.

В числе материалов, перечисленных в списке, есть ссылка на статьи СМИ. Так, упоминается статья британского The Telegraph от 10 июля 2012 года Oligarch linked to politicians 'ordered murder of banker’ (Олигарх, связанный с политиками, «заказал» банкира). В ней рассказывается о судебном иске предпринимателя Михаила Черного против Дерипаски в Высоком суде Лондона, и упоминаются обвинения в криминальном характере происхождения состояния Дерипаски. Упоминается в списке и расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) от марта 2018 года о получении Дерипаской гражданства Кипра.