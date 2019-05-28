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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски
Перед введением санкций против Дерипаски Минфин США изучил публикации СМИ о личности и бизнесе российского миллиардера. Данные о его недвижимости в Лондоне в Вашингтоне изучали с помощью сервиса Google Maps
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски. Он содержится в документе, поданном OFAC в суд (есть в распоряжении РБК).

Доказательная база по включению Дерипаски в санкционный список была очищена от секретных данных, перед тем как передать ее истцу. Часть пунктов закрыта.

Прочие пункты делятся на несколько категорий в зависимости от типа материалов. Так, в списке представлены общие документы о введении санкций в отношении России и российских граждан, связанные с ситуацией на Украине. Далее идут материалы СМИ, связанные с оценкой состояния Дерипаски, его зарубежной недвижимости, материалы компаний, связанных с миллиардером.

К примеру, в числе материалов, которые изучало OFAC, включен рейтинг миллиардеров Bloomberg. Уже 31 января, как следует из документа OFAC, переданного в суд, специалисты OFAC смотрят страницы, посвященные Дерипаске, на сайтах Bloomberg Billionaires Index и Forbes, а также личный сайт миллиардера. В конце февраля 2018 года они просмотрели информацию о лондонском доме Дерипаски по адресу «Площадь Белгрейвия, 5». Для этого они использовали сервис Google Maps (ссылка на него есть в документе). В санкционный список Дерипаска был внесен 6 апреля 2018 года.

В числе материалов, перечисленных в списке, есть ссылка на статьи СМИ. Так, упоминается статья британского The Telegraph от 10 июля 2012 года Oligarch linked to politicians 'ordered murder of banker’ (Олигарх, связанный с политиками, «заказал» банкира). В ней рассказывается о судебном иске предпринимателя Михаила Черного против Дерипаски в Высоком суде Лондона, и упоминаются обвинения в криминальном характере происхождения состояния Дерипаски. Упоминается в списке и расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) от марта 2018 года о получении Дерипаской гражданства Кипра. 

РБК направил запрос Эриху Феррари, адвокату Дерипаски в США.

Минфин США начал готовить санкции против Дерипаски практически сразу после публикации так называемого «Кремлевского доклада» 29 января 2018 года (в нем содержались имена российских «олигархов», в том числе считающихся приближенными к Владимиру Путину), следует из материалов суда. 30 января министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на критику доклада (ведомство обвиняли во включении в доклад всех российских миллиардеров без разбору, что, по версии критиков снижало санкционный потенциал документа), заявил в конгрессе, что санкции против ряда «олигархов» обязательно последуют.

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В середине марта стало известно о том, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств — Стивена Мнучина и Андреа Гаки.

В иске все обвинения против бизнесмена названы безосновательными, кроме того, защита бизнесмена связывает их с политической борьбой в США из-за предполагаемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Из-за ограничений и обвинений, сделанных американской стороной, бизнесмен потерял $7,5 млрд, говорится в иске. Иск был подан через полтора месяца после того, как Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго».

Авторы: Иван Ткачёв, Георгий Тадтаев
Теги: Олег Дерипаска, Санкции, Минфин США
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