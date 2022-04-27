Австрийский канцлер назвал фейком готовность OMV оплачивать газ в рублях

Ранее ТАСС cо ссылкой на заявление Нехаммера сообщил о готовности OMV оплачивать газ по новым условиям. Канцлер назвал информацию фейком и заявил, что OMV продолжает платить за газ в евро

Карл Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Австрийская нефтегазовая компания OMV продолжает платить за газ в евро, все сообщения об обратном являются фейками. Об этом в своем Twitter заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«OMV продолжает оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия придерживается точки зрения ЕС и поддерживает совместно принятые санкции», — написал он.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на заявление Нехамера сообщил, что OMV приняла новые условия оплаты российского газа. «Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — процитировало его агентство.

Утром 27 марта «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за непроведенной оплаты в рублях. Компания также предупредила, что если газовые операторы этих стран начнут несанкционированно отбирать российский газ из транзитных объемов для третьих стран, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.



После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение Россией поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа.

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Президент России Владимир Путин в конце марта поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) в рубли. В Еврокомиссии считают, что новая схема оплаты противоречит европейскому санкционному режиму. Схема начала работать с 1 апреля. Единственная страна, которая допустила оплату российского газа рублями, — Венгрия.

Ранее министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер заявила о планах ЕС отказаться от российского газа к 2027 году. По ее словам, Евросоюз на 80% зависит от российского газа. «Мы должны освободить себя от этой [зависимости], потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и повышает цены», — указала министр.