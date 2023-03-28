Bloomberg узнал о планах ЕС блокировать поставки российского СПГ

Правительства стран ЕС могут получить право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок СПГ, пишет агентство

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ЕС намерен создать механизм, который позволит европейским странам блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости вводить новые санкции, сообщает Bloomberg. Министры энергетики европейских государств могут одобрить предложение: оно наделит правительства полномочиями временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности для соответствующих поставок.

И хотя для использования этого механизма понадобятся консультации с другими членами ЕС и Еврокомиссией, оно может привести к снижению потока энергоресурсов из России, пишет агентство.

За введение подобного регулирования выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, уточняет агентство.

Bloomberg напомнил, что ранее в марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты по истечении срока действия последних. Испания, крупнейший на данный момент покупатель российского СПГ в ЕС, попросила компании не подписывать контракты на новые закупки в России.

В начале февраля Reuters со ссылкой на данные Refinitiv сообщил, что в прошлом году Россия поставила в Европу около 17 млн т СПГ, что на 20% больше, чем в позапрошлом.

Москва таким образом частично компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа. Общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году вырос на 8,6%, до 33 млн т, более половины из которых ушло на рынок ЕС.

«Коммерсантъ» в начале января писал, что на фоне снижения объема российского экспорта трубопроводного газа в ЕС доля СПГ в общих российских поставках заметно выросла и составила более 25% от суммарных поставок газа и СПГ (вместо 7% годом ранее).

По данным Refinitiv, в прошлом году ЕС стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа, обойдя Китай, Японию и Южную Корею. Страны ЕС увеличили закупки СПГ на 58%, до 101 млн т.