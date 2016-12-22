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В Германии ежемесячный ущерб от санкций против России оценили в $727 млн
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В Германии ежемесячный ущерб от санкций против России оценили в $727 млн
Война санкций, 12:14
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В Германии ежемесячный ущерб от санкций против России оценили в $727 млн

Немецкая экономика несет большие убытки из-за санкций, которые за последние несколько лет были введены в отношении России, и будет дальше продолжать терять сотни миллионов, а в долгосрочной перспективе миллиарды евро. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам экономиста и сотрудника института Юлиана Хинца, санкции крайне негативно влияют на торговлю между Москвой и Берлином. При этом он подчеркнул, что сейчас основной ущерб несут даже не сами финансовые ограничения, а скорее уход немецких банков с российского рынка. По его мнению, подобная тенденция сильно усложняет перспективу торговли между странами.

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По оценкам экспертов института, что каждый месяц экономика Германии теряет из-за введенных против России санкций в среднем $727 млн, что составляет 0,8% от всего объема экспорта. «Таким образом, на Германию приходится почти 40% убытков западных стран, в то время как другие ключевые геополитические субъекты, такие как Великобритания, США и Франция гораздо меньше подвержены угрозам», — считают в институте.

При этом, как отмечает издание, вред, который могут нанести немецким предприятиям новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона, достаточно сложно оценить. По словам представителя российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, если немецким и американским компаниям будет все труднее вести бизнес в России, то освободившиеся ниши могут заполнить азиатские компании, в частности, из Китая.​

В середине сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России, а 1 ноября заявила, что Берлин выступает за продление ограничений в отношении Москвы. Она уточнила, что ФРГ будет готова смягчить санкции в том случае, если Россия будет соблюдать минские договоренности.​

Теги: Германия , антироссийские санкции , экономика , потери
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