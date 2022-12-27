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Сирия ответила на просьбы российских авиакомпаний разрешением летать

Сирия разрешила гражданским самолетам России летать через свое воздушное пространство
Росавиация попросила Сирию предоставить российским лайнерам право входить в воздушное пространство, власти согласились. Запрет со стороны России действовал почти десять лет после инцидента с пуском ракет по рейсу NordWind Airlines
Фото: Martin Moxter / Global Look Press
Фото: Martin Moxter / Global Look Press

Российским гражданским самолетам разрешено летать через воздушное пространство Сирии, такое решение приняла служба гражданской авиации арабской республики. Об этом глава ведомства Басем Мансур сообщил «РИА Новости».

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», — рассказал он.

Дамаск попросил Москву предоставить график полетов для создания воздушных коридоров, ответ России пока не поступил, добавил Мансур. Он отметил, что сейчас через Сирию летают иракские, иорданские, ливанские и кипрские авиакомпании.

Российская сторона запретила авиакомпаниям летать над Сирией более девяти лет назад — в апреле 2013 года, такое решение приняли в Росавиации. Регулятор пояснил решение тем, что авиаперевозчики не прислушались к рекомендациям приостановить полеты над Сирией, тогда как «коммерческие интересы в сложившейся ситуации не могут преобладать над вопросами безопасности граждан».

Росавиация издала эти рекомендации после инцидента в апреле 2013 года с бортом NordWind Airlines, который летел через сирийское воздушное пространство по маршруту Шарм-эль-Шейх — Казань. По нему были выпущены две ракету класса «земля — воздух», самолет не получил повреждений, никто из 160 находившихся на борту человек не пострадал.

Разрешить использовать сирийское воздушное пространство попросили в середине декабря в авиакомпании iFly, перевозчику пришлось отменить рейсы в Египет и из него после запрета властей Иордании на полеты в воздушном пространстве королевства. Как писал «Коммерсантъ», аналогичную просьбу направили и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Египет.

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В Росавиации рассказали РБК, что iFly при осуществлении рейсов в Египет планировала использовать воздушное пространство Сирии, но регион потенциально опасен для полетов гражданских самолетов. Регулятор согласовывает маршрут с другими ведомствами, а iFly не предоставила данные «о проведении предварительной работы, подтверждающей фактические меры по безопасному использованию воздушного пространства Сирии», оценке рисков и мероприятий по их снижению. Росавиация посоветовала iFly перевезти застрявших пассажиров в Египет на рейсах других авиакомпаний.

США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза не рекомендуют или прямо запрещают летать через сирийское воздушное пространство, указывая на высокий риск ошибочного удара по самолетам зенитными системами и опасность появления помех для GPS, что грозит непреднамеренными рисками.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сирия гражданские самолеты воздушное пространство I Fly Росавиация
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