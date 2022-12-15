Авиакомпания iFly объяснила задержки рейсов из Москвы в Египет

iFly летала в Египет через Иорданию, а когда ее воздушное пространство закрыли, обратилась к Росавиации с просьбой разрешить полеты через Сирию. Вылета ждут более 1 тыс. человек, ведомство советует перевезти их другими компаниями

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Три рейса российской авиакомпании iFly из московского аэропорта Внуково в Египет 15 декабря задерживаются из-за закрытия воздушного пространства Иордании, сообщили РБК в пресс-службе компании.

До 14 декабря iFly использовала воздушное пространство Иордании при выполнении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. 10 декабря иорданские власти потребовали у авиакомпании предоставить для продолжения полетов страховой сертификат, выпущенный в Лондоне и классифицированный А++. Однако, сообщили в авиакомпании, из-за санкций против России получить его невозможно. После начала военной операции на Украине против Москвы ввели санкции, из-за которых зарубежные лизинговые компании лишили российские авиакомпании сертификатов на полеты, приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей и стали задерживать предоставленные в лизинг лайнеры в иностранных аэропортах.

У iFly есть действующий сертификат от российской страховой компании, до недавнего времени он соответствовал требованиям авиационных властей Иордании, также сообщил перевозчик.

Авиакомпания 13 декабря сообщила, что ведет переговоры с авиационными властями Иордании, чтобы иметь возможность использовать воздушное пространство этой страны. В iFly рассказали также, что разработали альтернативный маршрут для полетов в Египет и сейчас ждут его согласования российскими властями.

По данным iFly, сейчас вылета из Москвы ждут более 1 тыс. пассажиров авиакомпании, еще столько же ожидают вывозных рейсов из Хургады и Шарм-эш-Шейха. «Сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о задержке рейсов. Туристы, ожидающие вылета в аэропорту Внуково, получают ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами. Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах», — сообщили в авиакомпании и отметили, что туристам в Египте продлили размещение в отелях.

iFly ожидает, что задержанные рейсы вылетят из Внуково вечером 15 декабря, когда будет получено разрешение Росавиации на использование альтернативного маршрута.

В сообщении Росавиации, поступившем в РБК, говорится, что iFly при осуществлении рейсов в Египет планировала использовать воздушное пространство Сирии, а этот регион потенциально опасен для полетов гражданских самолетов. Росавиация согласовывает маршрут с другими ведомствами. Как указали в ведомстве, iFly не предоставила информацию «о проведении предварительной работы, подтверждающей фактические меры по безопасному использованию воздушного пространства Сирии», оценке рисков и мероприятий по их снижению. Росавиация рекомендовала iFly перевезти застрявших пассажиров в Египет на рейсах других авиакомпаний.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и аэропорта Внуково.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, 15 декабря три рейса iFly из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были назначены на 03:30, 06:55 и 09:30, но их отложили до 20:00, 20:10 и 20:25.

Ранее о том, что iFly и другие регулятно летающие в Египет авиакомпании, попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, сообщал «Коммерсантъ». Запрет был введен в апреле 2013 года, после того как самолет NordWind, следовавший из Египта в Казань, попал в район боевых действий. Источник «Интерфакса» передавал, что российский самолет находился в зоне обстрела ракетами «земля-воздух». На борту были 160 человек, в результате инцидента никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, самолет благополучно приземлился в Казани.

По данным источников «Коммерсанта», Росавиация обратилась с вопросом о возможности снятия ограничений на полеты через Сирию в МИД, где «получили подтверждение, что внешнеполитическое ведомство не возражает», но вопрос также требует согласования с Минобороны.

Ранее из-за запрета на полет через Иорданию не смогла доставить пассажиров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх авиакомпания Nordwind. Туроператор Pegas Touristik пересадил клиентов на самолеты турецкой авиакомпании Southwind.