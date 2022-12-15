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«Коммерсантъ» узнал о просьбе авиакомпаний разрешить полеты над Сирией

«Коммерсантъ»: авиакомпании попросили Росавиацию отменить запрет на полеты над Сирией
Летающие в Египет авиакомпании попросили 300-километровый воздушный коридор над Сирией после того, как Турция, Иордания и Саудовская Аравия фактически запретили полеты самолетам с двойной регистрацией, указывает газета
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Несколько российских авиакомпаний, совершающих регулярные рейсы в Египет, попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный почти десять лет назад. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, в том числе близкие к Минтрансу.

Потребность в этом возникла после того, как Турция, а затем Иордания, а также Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией, указывает газета.

В частности, с этой проблемой столкнулись NordWind, «Икар» и iFly: самолеты в их парке все еще сохраняют регистрацию Бермуд и Ирландии. В авиакомпаниях сообщили «Коммерсанту», что запрет связан с требованием Иордании и Саудовской Аравии предоставить иностранный страховочный сертификат А++, однако источники газеты отмечают, что ограничения наложены именно из-за двойной регистрации.

Близкий к Минтрансу источник уточнил, что отрезанные от Египта перевозчики (он не назвал конкретные авиакомпании) просят открыть им трассу протяженностью менее чем в 300 км над территорией Сирии. По его словам собеседника, Росавиация обратилась с вопросом о возможности снятия ограничений в МИД, где «получили подтверждение, что внешнеполитическое ведомство не возражает». Этом вопрос также требует согласования с Минобороны, добавил собеседник издания.

Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Сирии в апреле 2013 года, после того как по самолету NordWind, следовавшего из Египта в Казань, были выпущены две ракеты класса «земля — воздух».

Как указал газете вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, если договориться о полетах через территорию Сирии, Турции или Саудовской Аравии не выйдет, то альтернативных маршрутов у испытывающих проблемы перевозчиков фактически не останется. По словам Горина, сейчас Египет занимает третье-четвертое место по динамике продаж организованных туров. Он допустил, что сокращение «емкостей» может привести к «корректировке цен на перелеты».

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С конца февраля многие крупные российские авиакомпании приостановили выполнение международных рейсов после закрытия для них воздушного пространства Евросоюза и других государств, а также после санкций, из-за которых европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей и стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах.

В ответ президент Владимир Путин разрешил зарегистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Росавиация, в свою очередь, запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран.

«Коммерсантъ» узнал о просьбе авиакомпаний разрешить полеты над Сирией
«Коммерсантъ» узнал о просьбе авиакомпаний разрешить полеты над Сирией

На фоне ограничений Египет стал одним из самых популярных направлений среди российских туристов — по данным АТОР, только за лето в Египте побывали более 250 тыс. россиян. Официально о возобновлении полетов Каир и Москва договорились в апреле 2021 года. До этого самолеты между странами не летали более шести лет, после теракта на борту самолета российской компании «Когалымавиа» в ноябре 2015 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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