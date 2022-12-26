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Авиакомпания iFly сообщила Tez Tour о вынужденной отмене полетов в Египет

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене полетов в Египет
Рейсы iFly из Москвы в Египет были отменены 16 декабря из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. В авиакомпании объяснили это санкциями, Tez Tour обещал вернуть деньги
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Российская авиакомпания iFly уведомила туроператора Tez Tour о вынужденной отмене всех международных рейсов в Египет, сообщили РБК в пресс-службе Tez Tour.

«В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, а/к «АЙ ФЛАЙ» уведомила TEZ TOUR о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Туроператор также сообщил, что авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров с территории Египта, организовав 22 вывозных рейса в Москву и другие регионы России. «В Хургаде по состоянию на 26 декабря остаются единичные туристы, чей отпуск еще не завершен. Им предложат варианты авиаперелета в индивидуальном порядке. <...> Возврат денежных средств по несостоявшимся турам предусмотрен в полном объеме», — отметили в пресс-службе компании.

Tez Tour принес извинения за доставленные неудобства и указал, что «в случае положительного развития событий» полетная программа будет восстановлена.

Рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены 16 декабря из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. В авиакомпании тогда рассчитывали восстановить авиасообщение 20 декабря.

Как сообщали РБК в iFly, до 14 декабря воздушное пространство этих стран использовалось при перелетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, однако получение новых сертификатов на полеты не представляется возможным из-за наложенных на российские авиалинии санкций. 15 декабря вылета из Москвы ожидали более тысячи пассажиров, еще около тысячи находятся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе и ожидали вывозных рейсов в Россию.

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На фоне санкций перевозчик решил перестроить маршруты в Египет, проложив их через территорию Сирии. В Росавиации отклонили просьбу iFly согласовать этот альтернативный маршрут, так как сочли регион «потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов». Ведомство рекомендовало использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиалиний.

Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Сирии в апреле 2013 года, после того как по самолету NordWind, следовавшего из Египта в Казань, были выпущены две ракеты класса «земля — воздух».

Авиакомпания iFly сообщила Tez Tour о вынужденной отмене полетов в Египет
Авиакомпания iFly сообщила Tez Tour о вынужденной отмене полетов в Египет

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Елена Сухорукова
Египет Tez Tour международные рейсы Россия
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