ИТ-сектор оказался лидером по росту зарплат за год

Исследование SuperJob: зарплаты в ИТ-отрасли за год выросли на 8,5%

Прирост зарплат также зафиксирован в строительстве, маркетинге, рекламе и PR, а также в банковской отрасли. Каждая вторая компания намерена повысить зарплаты в ближайшее время, говорилось в недавнем исследовании SuperJob

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В России наиболее высокий прирост зарплат, которые предлагают работодатели, наблюдается в ИТ-сфере, свидетельствуют данные (есть у РБК) исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно оценке по состоянию на октябрь, за год зарплаты в этой отрасли выросли на 8,5% (в октябре по сравнению с январем — на 6,4%). При этом годовой прирост в 2022-м составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%.

Уровень зарплат также показал рост в сфере строительства (+7,1% за год и +5,4% при сравнении октября с январем 2023-го). В отрасли маркетинга рекламы, маркетинга и PR предлагаемая работодателями зарплата увеличилась за год на 7,1%, в управлении персоналом — на 6,7%, в банковской сфере — на 6,5%.

Годовой прирост заработных плат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил более 15%, отмечает SuperJob.

«На данный момент предпосылок к снижению заработных плат нет не только в ИТ, но и в других сферах деятельности. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы», — отмечают авторы исследования.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценивал число работающих в России программистов в 800 тыс. Весной он отмечал, что спрос на ИТ-кадры в стране вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. Тогда же в Минцифры говорили, что зарплаты этой отрасли выросли на 19%, и оплата труда айтишников в два раза выше, чем в среднем по экономике. В августе глава министерства Максут Шадаев заявлял, что дефицит ИТ-специалистов в стране составляет 500-700 тыс. человек.

Недавнее исследование SuperJob показало, что большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты своим сотрудниками, а каждая вторая намерена эта сделать в ближайшее время.