 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ИТ-сектор оказался лидером по росту зарплат за год

Исследование SuperJob: зарплаты в ИТ-отрасли за год выросли на 8,5%
Прирост зарплат также зафиксирован в строительстве, маркетинге, рекламе и PR, а также в банковской отрасли. Каждая вторая компания намерена повысить зарплаты в ближайшее время, говорилось в недавнем исследовании SuperJob
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В России наиболее высокий прирост зарплат, которые предлагают работодатели, наблюдается в ИТ-сфере, свидетельствуют данные (есть у РБК) исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно оценке по состоянию на октябрь, за год зарплаты в этой отрасли выросли на 8,5% (в октябре по сравнению с январем — на 6,4%). При этом годовой прирост в 2022-м составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%.

Уровень зарплат также показал рост в сфере строительства (+7,1% за год и +5,4% при сравнении октября с январем 2023-го). В отрасли маркетинга рекламы, маркетинга и PR предлагаемая работодателями зарплата увеличилась за год на 7,1%, в управлении персоналом — на 6,7%, в банковской сфере — на 6,5%.

Годовой прирост заработных плат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил более 15%, отмечает SuperJob.

Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек
Экономика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«На данный момент предпосылок к снижению заработных плат нет не только в ИТ, но и в других сферах деятельности. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы», — отмечают авторы исследования.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценивал число работающих в России программистов в 800 тыс. Весной он отмечал, что спрос на ИТ-кадры в стране вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. Тогда же в Минцифры говорили, что зарплаты этой отрасли выросли на 19%, и оплата труда айтишников в два раза выше, чем в среднем по экономике. В августе глава министерства Максут Шадаев заявлял, что дефицит ИТ-специалистов в стране составляет 500-700 тыс. человек. 

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Недавнее исследование SuperJob показало, что большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты своим сотрудниками, а каждая вторая намерена эта сделать в ближайшее время.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ИТ-компании программисты Зарплаты Superjob
Материалы по теме
Белоусов назвал оптимальный для России уровень безработицы
Экономика
Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке
Политика
Половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
В России резко вырос спрос на «многостаночников» Экономика, 06:00
Четыре человека погибли в результате схода оползня на Аляске Общество, 05:45
Букеровскую премию получил писатель-ирландец Пол Линч за «Песнь пророка» Общество, 05:31
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
В ООН заявили о рекордном количестве мин на территории Украины Политика, 05:15
ИТ-сектор оказался лидером по росту зарплат за год Экономика, 05:00
Арестович обвинил союзников Украины в непредоставлении поддержки Политика, 04:48
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Разработчик назвал сроки передачи первых российских морских дронов армии Технологии и медиа, 04:30
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
В сенате США назвали дату голосования по помощи Израилю и Украине Политика, 04:03
В Севастополе началась эвакуация жителей затопленных после урагана домов Общество, 03:47
Южная Осетия осталась без света из-за повреждения сетей в Северной Осетии Общество, 03:30
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
В Киеве сообщили о планах поляков блокировать КПП «Шегини» круглосуточно Политика, 03:16