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В Минцифры заявили о росте зарплат айтишников почти на 20%

Замглавы Минцифры Паршин: зарплаты в IT-сфере выросли на 19%
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Количество занятых в IT-отрасли России сотрудников за 2022 год увеличилось на 12% — до 761 тыс. человек, зарплаты также выросли, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Зарплаты увеличились на 19%, и зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике», — сказал он на парламентских слушаниях комитета по просвещению в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

В то же время в IT-сфере наблюдается «колоссальный» дефицит кадров, утверждает Паршин. «Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей», — отметил он.

В конце декабря прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что из страны уехали около 100 тыс. IT-специалистов — это примерно 10% от общего числа сотрудников. 80% покинувших страну продолжают работать на отечественные компании, уточнил министр.

Чтобы остановить отток кадров из страны, власти ввели для IT-специалистов некоторые преференции. Например, это льготная ипотека (под 5% годовых) и отсрочка от частичной мобилизации.

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Теги
Минцифры IT зарплата кадры ИТ программисты
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