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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Экономика ,  
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Половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам

Опрос Superjob: каждая вторая компания в России запланировала повысить зарплаты
Почти половина опрошенных работников ожидают прибавки в 2024 году, это самый высокий показатель за последние три года, следует из результатов опроса
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования (есть у РБК) сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно опросу, 47% компаний в последний раз повышали или индексировали заработную плату менее чем полгода назад, 32% — полгода-год назад. Еще 10% делали это один-два года назад.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Повышение или индексацию зарплат в ближайшее время планируют 50% опрошенных предприятий. В прошлые годы это собирались делать намного меньше компаний (в 2020–2022 годах соответствующая доля не превышала 30%). Не собираются в ближайшее время повышать зарплату работникам 28% компаний.

Этот опрос проводился 10–24 ноября в 244 населенных пунктах по всей территории России среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб. Выборка составила 1000 человек.

Что касается ожиданий сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году. 5% не ждут этого, потому что недавно получили прибавку, а 3% потому, что не так давно устроились. По другой причине не ожидают повышения зарплаты 24%.

В последние годы доля тех, кто ожидает прибавки в ближайшее время, растет. В 2020 году таких было 36%, в 2021-м — 42%, в 2022-м — 46%.

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Опрос на тему ожиданий проводился 15–24 ноября в 370 населенных пунктах по всей России среди экономического населения старше 18 лет с постоянной работой. Выборка составила 1600 человек.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
повышение зарплат Опрос Superjob

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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