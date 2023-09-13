Чернышенко назвал число работающих в России программистов

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В России работают более 800 тыс. программистов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Сейчас в России трудятся свыше 800 тысяч программистов. Со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка и создаются комфортные условия для работы в России», — рассказал он.

В апреле Чернышенко говорил, что спрос на IT-кадры в России вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. На начало 2023 года на российском рынке насчитывается около 59 тыс. открытых вакансий для таких специалистов.

В конце декабря прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что из России уехали около 100 тыс. IT-специалистов — примерно 10% от общего числа сотрудников. При этом 80% уехавших продолжают работать на российские компании, отметил он. 17 апреля заместитель Шадаева Максим Паршин заявил, что зарплаты сотрудников в этой сфере за 2022 год увеличились на 19%.

Для того чтобы сотрудники IT-индустрии были мотивированы остаться в России, государство ввело для них различные меры поддержки. К примеру, более 8 тыс. сотрудников IT-компаний получили отсрочку от армии, а специалисты в 80 регионах России воспользовались льготной ипотекой на общую сумму 54 млрд руб., сообщили в аппарате Чернышенко в апреле 2023 года.