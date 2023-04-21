Спрос на айтишников в России увеличился на 63%

Фото: Владислав Шатило / РБК

Спрос на IT-кадры в России вырос на 63% по сравнению с прошлым годом, заявили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На начало 2023 года на российском рынке насчитывается около 59 тыс. открытых вакансий для таких специалистов.

Правительство заинтересовано в развитии профессионального IT-сообщества, отметили в аппарате Чернышенко. Для этого власти вводят различные меры поддержки. IT-специальностям обучают в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» — с 2019 года за счет федерального бюджета на обучение было принято более 343 тыс. человек. Кроме того, более 8 тыс. сотрудников IT-компаний получили отсрочку от армии, а специалисты в 80 регионах России воспользовались льготной ипотекой на общую сумму 54 млрд руб.

«Также отмечается рост заявок на IT-ипотеку в 2023 году. На конец 2022 года, по данным банков, поступило 2,1 тыс. заявок, а в феврале 2023 года подано уже 4,7 тыс. заявок», — рассказали в пресс-службе.

«Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России) пишет, что в начале 2023 года срок поиска кандидатов на IT-вакансии вырос в два раза, в то время как в других отраслях рост составил 1,5 раза.

В Минцифры изданию подтвердили, что потребность в IT-специалистах постоянно увеличивается. «Коммерсантъ» пообщался с представителями крупных компаний и выяснил, что в Ozon штат сотрудников в команде разработки увеличился за год более чем на 40%, в «Яндексе» — на 16%, причем спрос на высококвалифицированные кадры сохраняется. В «Лаборатории Касперского» перечислили наиболее востребованные специальности: это DevOps-инженеры, Python-разработчики, а среди системных аналитиков — специалисты уровней middle и senior. Wildberries в числе наиболее редких работников назвали администраторов баз данных, Golang-разработчиков и сотрудников с опытом работы с высоконагруженными системами.

Источник в одной из компаний сказал «Коммерсанту», что из России уехали около 70% кандидатов, а некоторые планируют переехать в ближайшее время. Поэтому растут зарплатные ожидания — примерно на 20%.

В конце декабря прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что из России уехали около 100 тыс. IT-специалистов — примерно 10% от общего числа сотрудников. При этом 80% уехавших продолжают работать на российские компании, отметил он. 17 апреля заместитель Шадаева Максим Паршин заявил, что зарплаты сотрудников в этой сфере за 2022 год увеличились на 19%.