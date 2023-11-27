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В России резко вырос спрос на «многостаночников»

HeadHunter: спрос компаний на сотрудников с многозадачностью вырос почти втрое
Наибольшую потребность в многозадачных сотрудниках испытывают в том числе финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы у компаний резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Число вакансий, где упоминается эта характеристика, увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021-м почти в три раза (на 181%). Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть у РБК) разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.

В январе—сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе—сентябре 2021-го.

В исследовании отмечается, что наибольшую потребность в сотрудниках-«многостаночниках» в этом году испытывают в том числе учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам
Экономика
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

  • Зафиксирован также рост спроса на коммуникабельных работников (145,1 тыс. объявлений: +70,2% в сравнении с 2022 годом и +163% в сравнении с 2021-м).
  • Вакансий с характеристикой «стрессоустойчивость» стало больше на 52,5%, чем в 2022 году, и на 106,7% в сравнении с 2021-м.
  • Чаще всего работодатели искали в этом году людей, умеющих работать в команде (более 1,3 млн объявлений). При этом по сравнению с 2022 годом число вакансий с этим навыком снизилось на 13,4%, но выросло на 19,6% в сравнении с 2021-м.
  • Компании также активно ищут сотрудников, которые умеют вести деловую переписку (свыше 541,4 тыс. вакансий), а также обладают таким качеством, как ответственность (более 381,4 тыс.).

В июле уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 3%. До этого показатель снижался в мае и июне, а в августе остался на рекордном минимуме.

Президент Владимир Путин выражал мнение, что низкая безработица вызвана эффективной экономической политикой властей. В то же время он указывал, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов и такая проблема уже существует.

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Дефицит кадров основной проблемой экономики России называла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — отмечала она.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что безработица на уровне 3–4% является для России оптимальной. Он называл этот уровень «социально допустимым» и говорил, что «надо там закрепиться».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
вакансии работники работодатели навыки поиск работы HeadHunter
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