Путин объяснил низкую безработицу эффективной экономической политикой

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Рекордно низкая безработица в России вызвана эффективной экономической политикой государства. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил президент Владимир Путин.

«Снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений», — заявил Путин.

При этом глава государства отметил, что «это показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов», и указал на то, что «такая проблема уже существует». Глава государства призвал учитывать этот фактор и реагировать на долгосрочную перспективу.

Безработица в России достигла исторического минимума в августе, она составила ровно 3%. Из 2,3 млн безработных 1,5 млн живут в городах, 0,8 млн — на селе. Средний возраст безработных составляет 35,6 лет.

При этом опрошенные РБК эксперты заявили, что низкая безработица может свидетельствовать об экономических трудностях. По оценкам аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры» Родиона Латыпова и Елены Ахмедовой, дефициты на рынке труда проинфляционны и сами по себе являются симптомом перегрева экономики, подчеркивают аналитики. «Безработица уже определенно находится ниже того уровня, который можно считать не вызывающим ускорения инфляции. Тем не менее мы не ждем разворота тенденции при сохранении статус-кво, когда повышенные потребности в трудовых ресурсах испытывают отдельные отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с ВПК, а также сектор «Госуправление и обеспечение военной безопасности», — говорят они. Экономика будет стремиться находить новые рабочие руки — как среди безработных, так и среди тех, кто по тем или иным причинам не хочет работать и не входит в рабочую силу.